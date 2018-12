Após susto no 1º tempo, Coxa garante empate contra o Atlético e é campeão sub-19

Redação Bem Paraná

O ano de 2018 foi para ser esquecido pelos torcedores do Coritiba. Mas neste sábado (08/12), no Ecoestádio Janguito Malucelli, os "piás do Couto" deram ao menos um motivo para a torcida sorrir um pouco neste final de ano. É que o Coxa sagrou-se campeão paranaense sub-19 após empatar com o Atlético-PR em 2 a 2 na segunda partida da decisão estadual. No primeiro jogo, o time do Alto da Glória já havia triunfado por 4 a 0.

Para a finalíssima, o técnico Mozart montou a equipe titular com Marcão, Yan Santos, Mateus Moura (Willian Nascimento), Léo Andrade, Ângelo, Luizinho (Luiz Felipe), Thomaz (Matheus Marcelo), Matheus Bueno, Talysson Lalau, Igor Jesus (Biro) e Igor Paixão (Iago). Os gols da partida, inclusive, foram marcados por Igor Jesus e Léo Andrade - este último foi titular do time principal dop Coxa durante a maior parte do Campeonato Paranaense deste ano, inclusive, mas perdeu espaço após o início da Série B.

O Jogo

Com uma grande vantagem para administrar, o Coxa sofreu um baita susto no primeiro tempo. Se no último final de semana a equipe foi para o intervalo com o 4 a 0 já construído, desta vez foi o Furacão quem se impôs e abriu 2 a 0 nos 45 minutos iniciais.

Na tentativa de evitar uma virada histórica, Mozart mexeu no time alviverde, que passou a jogar mais tempo no campo de ataque, com destaque para as jogadas rápidas de Talysson Lalau, Igor Paixão e Igor Jesus. O gol do alívio veio aos 20 minutos, quando Igor Paixão sofreu pênalti e Igor Jesus converteu.

Se a primeira etapa fora de domínio rubro-negro, na segunda o cenário mudou e o empate coxa-branca acabou saindo no final da partida, em mais um pênalti, desta vez sofrido por Biro. Léo Andrade bateu e marcou, garantindo o 2 a 2 no placar e o título para o Coritiba.

Só a base salva

Com o resultado, o Coritiba fecha a finalíssima do estadual com uma vitória de 6 x 2 sobre o Atlético-PR no placar agregado. É ainda a terceira taça levantada nas últimas semanas pela piazada coxa-branca. Antes, o sub-15 já havia garantido o título Paranaense e o sub-11, a Copa RM.

Na próxima quarta-feira, mais uma decisão, com a equipe sub-14 do Coxa decidndo mais um título de base diante do Atlético-PR.