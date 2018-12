Após titulo e artilharia, Atlético vê concorrência para levar Pablo

Redação Bem Paraná

O atacante Pablo, do Atlético, terminou o ano como artilheiro da Copa-Sul-Americana (5 gols)e do time na temporada (18 gols). Com isso, pelo menos três clubes do futebol brasileiro estão de olho no jogador.

Pablo tem contrato com o Atlético até 30 de abril de 2021. A multa rescisória chega a 40 milhões de euros (R$ 174,8 milhões). Segundo informações de bastidores, o clube paranaense não abrira negociação por menos de 10 milhões de euros (R$ 43,7 milhões).

O interesse do Flamengo é mais antigo. Pablo chegou a falar sobre isso mesmo antes das finais da Sul-Americana. A oferta dos cariocas para o Atlético seria de 7 milhões de euros (R$ 30,5 milhões). A transferência, assim, dependeria de uma negociação. Nesta quinta-feira (13), Corinthians e São Paulo surgiram como interessados.

“Sei o que represento hoje para a torcida. Mas é uma questão de a gente sentar e conversar”, disse Pablo, sobre uma possível transferência. “Uma coisa eu falo: eu amo esse clube”.

De saída

Outros dois jogadores estão de saída do Atlético. O meia Raphael Veiga, que está no clube por empréstimo, deve voltar ao Palmeiras, com quem tem contrato. Já o zagueiro Paulo André encerrou a carreira de jogador, aos 34 anos. Ele não chegou a entrar em campo nas finais, mas conseguiu ao menos ser relacionado e aparecer na foto oficial de campeão. Agora, ele vai virar dirigente dentro do próprio Atlético.