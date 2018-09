Após vitória, técnico do Coritiba cita o time campeão de 1985 como modelo

Silvio Rauth Filho

O técnico do Coritiba, Argel Fucks, elogiou o espírito de luta da equipe na vitória sobre o Avaí, no último sábado. Para ele, esse tipo de atitude em campo faz parte do DNA do clube e precisa ser modelo para a equipe atual. “Uma coisa que a gente tem é uma equipe organizada, bem postada. Ainda tem erros, mas a gente está jogando com alma. E o torcedor está sentindo isso. E a gente não pode fugir da história do clube. O Coritiba foi campeão em 85 com um time de pegada, que marcava forte, que defendia bem, com time rápido. Temos que preservar a característica da instituição”, declarou, em entrevista coletiva.

Fucks evitou elogios exagerados à equipe e, a cada ponto positivo destacada, ele citou algo a melhorar. “Temos que melhorar muito em todos os aspectos, técnico e tático. E ritmo de jogo”, afirmou.

“Foi um jogo difícil, contra um adversário que tem muita qualidade e isso valoriza ainda mais essa vitória, pois é um rival direto nosso. Dentro do geral, o time fez uma boa partida, mas não fez mais do que a obrigação. Está longe do que eu penso como equipe, mas um resultado desses, contra um adversário com o calibre do Avaí, eleva a confiança. Precisamos melhorar muito, mas o resultado foi importante. O torcedor comprou e veio junto. Agora vai ser assim, cada jogo será uma final”, destacou.

O Coritiba volta a jogar na próxima sexta-feira (dia 5), contra o Juventude, no Couto Pereira.