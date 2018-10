Aposta de Curitiba leva mais de R$ 20 milhões em prêmio da Mega-Sena

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.091 da Mega-Sena. O bilhete de Curitiba vai render ao ganhador o prêmio de R$ 20.024.894,84. Os números sorteados nesta quinta-feira (25), em Jequié (BA), foram os seguintes: 10, 11, 12, 37, 38 e 59. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 27, é de R$ 2,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 20.024.894,84

Quina - 5 números acertados - 75 apostas ganhadoras, R$ 25.054,96

Quadra - 4 números acertados - 3855 apostas ganhadoras, R$ 696,35

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.810 da Quina. Os números sorteados nesta quinta-feira (25), em São Paulo, foram os seguintes: 05, 09, 39, 51 e 63. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 26, é de R$ 1,2 milhão.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 44 apostas ganhadoras, R$ 6.812,98

Terno - 3 números acertados - 4117 apostas ganhadoras, R$ 109,49

Duque - 2 números acertados - 106561 apostas ganhadoras, R$ 2,32