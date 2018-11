Aposta de Guarujá (SP) fatura R$ 1,5 milhão em sorteio da Lotofácil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aposta de Guarujá (SP) acertou as 15 dezenas do concurso 1738 da Lotofácil, sorteadas nesta sexta-feira (16), em Nazaré Paulista (SP), e levará um prêmio de R$ 1.500.274,31.

Os números sorteados foram: 01, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Confira o rateio:

15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.500.274,31

14 acertos - 338 apostas ganhadoras, R$ 1.365,75

13 acertos - 15.785 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 167.151 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 929.220 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4827 da Quina, e o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 1,3 milhão. As dezenas sorteadas foram: 04, 31, 34, 64 e 76. Veja o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 45 apostas ganhadoras, R$ 7.981,68

Terno - 3 números acertados - 3.961 apostas ganhadoras, R$ 136,35

Duque - 2 números acertados - 103.578 apostas ganhadoras, R$ 2,86

LOTOMANIA

O concurso 1919 também não teve ganhador. O prêmio do próximo concurso deve ser de R$ 1,8 milhão. As dezenas sorteadas foram: 04, 05, 06, 13, 16, 37, 40, 43, 46, 50, 51, 57, 59, 68, 73, 75, 83, 86, 93 e 95. Confira o rateio:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 8 apostas ganhadoras, R$ 24.843,21

18 números acertados - 118 apostas ganhadoras, R$ 1.503,82

17 números acertados - 1.026 apostas ganhadoras, R$ 121,06

16 números acertados - 6.062 apostas ganhadoras, R$ 20,49

15 números acertados - 29.990 apostas ganhadoras, R$ 4,14

0 acertos - Não houve acertador