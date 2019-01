Apostador do Rio leva mais de R$ 37 milhões em sorteio da Mega-Sena

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.118 da Mega-Sena. O bilhete de Teresópolis (RJ) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 37.902.607,11. Os números sorteados nesta quarta-feira (23), em Quirinópolis (GO), foram os seguintes: 11, 12, 20, 40, 41 e 46. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 26, é de R$ 2,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 37.902.607,11

Quina - 5 números acertados - 58 apostas ganhadoras, R$ 53.100,77

Quadra - 4 números acertados - 4135 apostas ganhadoras, R$ 1.064,03

LOTOFÁCIL

Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.767 da Lotofácil O bilhete de São Paulo vai render ao ganhador o prêmio de R$ 2.085.104,81. Os números sorteados nesta quarta-feira (23), em Quirinópolis (GO), foram os seguintes: 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 25, é de R$ 2 milhões.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 2.085.104,81

14 acertos - 524 apostas ganhadoras, R$ 1.749,10

13 acertos - 17152 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 201258 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1038265 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.883 da Quina. Os números sorteados nesta quarta-feira (23), em São Paulo, foram os seguintes: 15, 18, 36, 40 e 66. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 24, é de R$ 5,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 90 apostas ganhadoras, R$ 5.386,48

Terno - 3 números acertados - 6075 apostas ganhadoras, R$ 119,99

Duque - 2 números acertados - 162477 apostas ganhadoras, R$ 2,46

FEDERAL

A Caixa também sorteou nesta quarta (23), em São Paulo, os bilhetes do concurso 5.356 da Federal. Confira os números:

Destino Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º bilhete - 60016 - 350.000,00

2º bilhete - 48435 - 18.000,00

3º bilhete - 73723 - 17.000,00

4º bilhete - 29348 - 15.400,00

5º bilhete - 66859 - 14.820,00