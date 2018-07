Apostador ganha R$ 1,6 milhão em sorteio da Lotofácil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as 15 dezenas do concurso 1.694 da Lotofácil. O bilhete de Mogi das Cruzes (SP) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 1.602.261,95. Os números sorteados nesta sexta-feira (27), em Pouso Redondo (SC), foram os seguintes: 01, 02, 03, 04, 05, 09, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23 e 24. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 30, é de R$ 1,7 milhão.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.602.261,95

14 acertos - 397 apostas ganhadoras, R$ 1.774,03

13 acertos - 15148 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 196220 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1078738 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.735 da Quina. Os números sorteados nesta sexta-feira (27), em Pouso Redondo (SC), foram os seguintes: 05, 28, 36, 55 e 57. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 28, é de R$ 3,5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 118 apostas ganhadoras, R$ 3.631,25

Terno - 3 números acertados - 7351 apostas ganhadoras, R$ 87,65

Duque - 2 números acertados - 161922 apostas ganhadoras, R$ 2,18

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.887 da Lotomania. Os números sorteados nesta sexta-feira (27), em São Paulo, foram os seguintes: 05, 07, 13, 14, 16, 28, 32, 33, 40, 43, 54, 56, 57, 64, 67, 68, 70, 74, 85 e 87. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 31, é de R$ 4,4 milhões.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 7 apostas ganhadoras, R$ 38.044,04

18 números acertados - 151 apostas ganhadoras, R$ 1.574,67

17 números acertados - 1283 apostas ganhadoras, R$ 129,72

16 números acertados - 8057 apostas ganhadoras, R$ 20,65

15 números acertados - 34190 apostas ganhadoras, R$ 4,86

0 acertos - Não houve acertador