Appa divulga resultado final de novo concurso público

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) divulgou nesta sexta-feira (2) a homologação do resultado final do concurso público para contratação de 28 profissionais dos níveis médio e técnico. A listagem está disponível no Diário Oficial do Estado do Paraná (http://www.imprensaoficial.pr.gov.br/) e no site da empresa realizadora, Fafipa (http://concurso.fundacaofafipa.org.br/concurso.xhtml).

O concurso é válido por dois anos, a contar da data da homologação, período no qual podem ocorrer as convocações dos aprovados.

Com 2.148 inscritos, 1.662 compareceram às provas do concurso público que foram realizadas no dia 19 de novembro de 2017, nas cidades de Paranaguá e Curitiba. Para a função de agentes administrativos de segurança o concurso foi feito em duas etapas, em 14 de janeiro, quando foi avaliado a aptidão física dos candidatos.

De acordo com o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino, o concurso faz parte do processo de modernização do órgão. Desde 2014, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina foi transformada em empresa pública e isso gerou novas necessidades, como a reestruturação do quadro funcional. Em 2017, por exemplo, a Appa admitiu novos funcionários através de concurso para cargos de nível superior e agora para os níveis médio e técnico, explicou.

CONCURSO - As vagas estão distribuídas em quatro funções e as remunerações variam de R$ 1.280,25 a R$ 2.193,13. Os aprovados e contratados receberão também plano de assistência à saúde e auxílio-alimentação, além de todos os benefícios da categoria.

Estão previstas vagas para as funções de assistente administrativo – 220 horas, agentes administrativos de segurança – 180 horas, técnico portuário em operação aduaneira e logística – 180 horas e técnico de segurança do trabalho – 180 horas.