Apple é primeira empresa a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emendando três pregões de alta, a Apple se tornou nesta quinta-feira (2) a primeira empresa a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado em Wall Street.

Os papéis da gigante tecnológica eram negociados a US$ 206,965 às 12h54 (horário de Brasília), alta de 2,71%.

A Apple reportou nesta semana alta de 32% no lucro do seu terceiro trimestre fiscal (findo em junho), para US$ 11,5 bilhões (cerca de R$ 43,2 bilhões).

O crescimento continuou a se acelerar puxado pelo aumento do faturamento da empresa com seu carro-chefe: o iPhone.

O volume de vendas do iPhone subiu em apenas 1%, para 41,3 milhões de unidades, mas os preços médios de venda mais altos elevaram a receita anual da empresa com seu principal produto em 20%, para US$ 29,9 bilhões (R$ 112,3 bilhões).

As receitas da Apple Services, que inclui a App Store, iCloud e Apple Music, subiram em 31%, para US$ 9,5 bilhões.