Apple lança três modelos de iPhone e Apple Watch fará eletrocardiograma

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple apresentou nessa quarta-feira (12) seus lançamentos do ano. O evento aconteceu em Cupertino, na Califórnia (EUA).

A marca lançou seu maior iPhone até agora, com 6.5 polegadas. Ele se chamará iPhone Xs Max. Também haverá a versão do iPhone Xs com 5,8 polegadas mesmo tamanho da versão anterior. Ambos virão com tela de "super retina".

Os novos iPhones poderão ter até 512 gigas de memória, além dos tamanhos já existentes, de 64 gb e 256gb.

Os telefones são à prova d'água. Podem afundar até dois metros por 30 minutos sem prejuízos. "Testamos em vários líquidos, água, água salgada, chá, suco de laranja, vinho, cerveja", afirmou Kaiann Drance, diretor sênior da Apple.​

Os telefones continuam com o desbloqueio por reconhecimento facial, que, segundo a Apple, é a autenticação facial mais segura entre os smartphones.

"O iPhone Xs Max tem a melhor bateria que já fizemos. Ela dura uma hora a mais do que a do iPhone X", afirmou Drance.

Os novos modelos poderão ter dois números de telefone funcionando ao mesmo tempo. Nos EUA, haverá um e-SIM (um chip digital). Na China, a Apple testará um modelo do smartphone com dois chips inseridos ao mesmo tempo.​

MODELO MAIS BARATO

O terceiro (e mais acessível) é o iPhone Xr. Ele custará a partir de US$ 749.

Feito em vidro, bordas de alumínio e traseira de plástico, ele vem em modelos coloridos (branco, preto, azul, amarelo, vermelho). É resistentes a água (chuva) e poeira.

A tela de LCD ocupa grande parte da frente do celular. Terá 6.1' polegadas, de retina líquida. Tem uma tela maior que o iPhone 8 Plus, porém em um telefone menor.

O desbloqueio também é feito por identificação facial.

O iPhone Xr vem com o modo retrato para as fotos e controle de profundidade. A câmera frontal tem a mesma qualidade dos modelos Xs e Xs Max.

A bateria dele também dura uma hora e meia a mais do que a bateria do iPhone 8 Plus.

PREÇOS

O iPhone Xr vai custar a partir de US$ 749, nos tamanhos 64 gb, 128 gb e 256 gb) e estará disponível nos EUA a partir de 26 de outubro.

O iPhone Xs começa custando US$ 999. O iPhone Xs Max, US$ 1099. Ambos terão opções nos tamanhos 64gb, 256gb e 512 gb.

Eles estarão disponíveis nas lojas dos EUA a partir do dia 21 de setembro. A data de chegada dos modelos no Brasil não foi anunciada.

O evento começou mostrando o novo Apple Watch, que está com a tela 30% maior, mais fino, e se chamará S4.

O botão lateral foi refeito, e agora é possível girá-lo para rolar a tela. Segundo a Apple, o gadget está oito vezes mais rápido.

Um dos maiores destaques do novo sistema operacional (watchOS5) é o aplicativo ECG, que oferece um eletrocardiograma do usuário, por meio de um sensor de frequência cardíaca que o relógio. A Associação Americana de Cardiologia dos Estados Unidos e a FDA (agência regulatória de saúde dos EUA) reconheceram a funcionalidade do novo app.

O sensor de batimentos cardíacos também foi melhorado e ele passará a dar notificações nos casos de alterações imprevistas da velocidade e do ritmo dos batimentos cardíacos.

Com o reconhecimento de movimentos mais apurado, o relógio passa a conseguir perceber quando o usuário está andando ou correndo. E também se ele cair. No caso da queda, o aplicativo irá esperar cinco segundos por um movimento, se não houver, ele ligará para a emergência.

O Apple Watch S4 custará a partir de US$ 499 e estará disponível nos Estados Unidos a partir do dia 21 de setembro. A versão anterior (S3) passa a custar US$ 299, a partir desta quarta-feira (12), nos EUA.