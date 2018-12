Da Redação Bem Paraná com assessoria

Fim de ano, tempo de preparar receitas especiais para a ceia de Natal ou Ano Novo. Aprenda a preparar bacalhau cremoso da Água Doce Sabores do Brasil.

Ingredientes:

Bacalhau:

3 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho

1 cebola grande

500g bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

350g batata cortada em cubos

100g de palmito picado

1 xícara de chá de maionese

2 colheres de sopa de cheiro verde

Molho Branco:

2 colheres de sopa de manteiga com sal

1 e 1/2 colher de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

2 colheres de sopa de requeijão cremoso

1 xícara de chá de creme de leite

Modo de preparo:

Modo de preparo: cozinhe as batatas já cortadas e reserve. Em uma panela, doure o alho no azeite. Acrescente a cebola. Adicione o bacalhau, as batatas, o palmito, a maionese e cheiro verde. Mexa delicadamente e refogue brevemente.

Modo de preparo: derreta a manteiga e doure a farinha de trigo. Junte o leite e cozinhe sem parar de mexer, até que o molho fique espesso. Acrescente a noz moscada, o requeijão e o creme de leite. Mexa novamente. Reserve.

Montagem: Em uma forma refratária coloque o refogado de bacalhau, cubra com o molho branco e finalize com 100g de mussarela ralada. Leve ao forno para gratinar. Sirva a seguir.

Sobre a Água Doce

Os restaurantes da Água Doce são destino para famílias e grupos de amigos que buscam fazer de almoços, jantares, happy hours e confraternizações variadas um momento especial de entretenimento. O cardápio é extenso, repleto de delícias da culinária brasileira servidas em fartas porções e pratos. Além do extenso menu de cachaças e drinques, a casa é reconhecida pelo melhor escondidinho do País, presente nas versões tradicional (carne de sol), camarão, frango e bacalhau. Explorando o conceito rústico, os restaurantes proporcionam espaço aconchegante aos clientes, com música ao vivo e espaço kids, mais conhecido como Doce Cantinho. Atualmente, são aproximadamente 80 unidades em nove estados, mais o Distrito Federal. Além do conceito de restaurante completo, a rede lançou duas marcas com modelos mais enxutos voltados para shopping centers, centros empresariais, supermercados e locais com alta movimentação de pessoas: Água Doce Express e Rei do Escondidinho.