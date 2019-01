Apresentador e deputado Wagner Montes morre aos 64 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual (PRB-RJ) e apresentador Wagner Montes morreu neste sábado (26), no Rio, aos 64 anos. Ele estava internado há dois dias para tratar uma infecção urinária.

Ele ganhou notoriedade após apresentar uma série de programas jornalísticos de cunho policial na Record e, recentemente, foi eleito deputado federal pelo Rio com 65.868 votos -mas ainda não havia tomado posse.

Wagner estava internato no hospital Barra D'Or e as causas de sua morte não foram divulgadas. Ele era casado com a também apresentadora Sonia Lima.

Em novembro, ele havia sido hospitalizado após sofrer um infarto dentro de um avião que ia de Foz do Iguaçu ao Rio.

Natural de Duque de Caxias, o advogado, deputado e apresentador começou a carreira na comunicação em 1974, na rádio Tupi. Em 1981, ele sofreu um grave acidente de triciclo e precisou amputar a perna direita.

Montes apresentou o programa "Aqui e Agora", na extinta TV Tupi, em 1989, e atualmente apresentava o programa "Balanço Geral", na TV Record do Rio de Janeiro.

No ano passado, ficou afastado por cinco meses de suas atividades por conta de uma arritmia cardíaca em um voo. Ele chegou a ficar 48 dias internado e 37 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em abril de 2018, fez uma cirurgia para retirar dois cálculos renais, se afastando novamente de algumas atividades.