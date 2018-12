'Aquaman' tem ação quase ininterrupta e visual alucinante

Folhapress

FOLHAPRESS - O diretor australiano James Wan é um dos nomes mais bem-sucedidos no cinema da última década. Além de criar um padrão bacana para filmes de terror, com "Jogos Mortais", "A Invocação do Mal" e outras franquias, injetou nova força em "Velozes e Furiosos".

Era natural esperar muito de sua entrada no mundo dos filmes baseados em heróis de gibis da DC Comics, e "Aquaman" não decepciona. Na verdade, é uma das melhores produções com personagens da editora.

Quando apareceu em "Liga da Justiça" (2017) no papel do herói dos mares, o havaiano Jason Momoa dividiu opiniões. No lugar do Aquaman loiro da HQ, ele aparecia moreno, tatuado e bem fortão, construindo um tipo mais casca-grossa para o personagem.

Momoa é desses atores insistentes. Faz carreira desde 1989, quando ganhou um papel em "S.O.S. Malibu", e tem no extenso currículo a participação em dez episódios de "Game of Thrones", a série "Frontiers" e o papel-título num reboot fracassado de "Conan".

Passada a estranheza, ele parece bem à vontade como Aquaman. O filme tem um visual alucinante. Os reinos submarinos que a trama visita têm tanta luz e cor, numa concepção em neon que é quase uma viagem de ácido embaixo da água.

O enredo mostra como o pai humano do herói conheceu a rainha de Atlantis e a acolheu. Quando o garoto Arthur é ainda pequeno, a rainha Atlanna é obrigada a retornar a seu povo e não dá mais notícias.

Adulto, Arthur é um super-herói relutante. Já lutou ao lado de Batman e da Liga da Justiça. Trata de ajudar as pessoas em perigo no mar, mas sofre com o abandono da mãe. Ele é então procurado pela princesa Mera, que pede a ele que vá a Atlantis.

A mãe de Aquaman está morta e seu irmão, o rei Orm, quer invadir a superfície e atacar os humanos. Mera leva Aquaman para reivindicar o trono e impedir a guerra, mas a dupla encontra dificuldades.

Para se tornar rei, Aquaman precisa encontrar o tridente perdido de seu pai, que dará a ele a aceitação do povo atlante. Com Mera, parte para uma jornada por vários lugares do mundo, ao estilo dos filmes de James Bond que usam muitas locações.

"Aquaman" é ação quase ininterrupta, um ponto a favor em filmes de heróis. Os cenários submarinos têm tantos detalhes que despertam a vontade de ver o longa uma segunda vez, para apreciar todo o trabalho delirante da produção. A quantidade de peixes e outras criaturas das profundezas impressiona, e a coreografia das batalhas é bem inventiva.

Além desses acertos, o filme vai bem no elenco. Momoa sai com a aprovação definitiva dos fãs. Seu Aquaman tem presença física imponente e boas contribuições ao lado bem-humorado que todo herói deve exibir.

Amber Heard é graciosa demais como Mera, também uma heroína poderosa. "Aquaman" deve ser o passaporte para a atriz ter uma carreira mais consistente e deixar de ser lembrada apenas como a ex de Johnny Depp, num relacionamento abusivo muito noticiado.

Assistir ao veterano canastrão Dolph Lundgren como o pai de Mera é engraçado, mas não supera a surpresa de ver dois atores de talento se divertirem nessa produção aventureira.

Nicole Kidman interpreta a mãe de Aquaman, e Willem Dafoe tem o papel de Vulko, o vizir do reino que, escondido de outros atlantes, ensinou o herói a desenvolver seus poderes ainda na adolescência.

O segundo filme vem aí, trazendo como vilão Manta, que deseja vingar o pai pirata, abandonado à morte por Aquaman. É esperar para ver.

Por enquanto, é certo que Mulher-Maravilha e Aquaman estão deixando para trás Batman e Superman no universo dos filmes da DC.

AQUAMAN

Avaliação Muito bom

Quando Estreia nesta quinta (13)

Classificação 12 anos

Elenco Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Patrick Wilson

Produção EUA, 2018

Direção James Wan