'Aquaman' ultrapassa 'Batman' e é filme com maior bilheteria da DC

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Aquaman" já está em cartaz há mais de um mês, mas foi nesta segunda-feira (28) que o filme da DC chegou ao faturamento de US$ 1,09 bilhão nas bilheterias mundiais, segundo anunciou o Box Office Mojo.

Com o novo valor, a produção protagonizada por Jason Momoa ultrapassou a franquia "Batman" e se tornou o filme mais lucrativo da DC, além de ser o oitavo na lista de maiores bilheterias de filmes de super-heróis.

Não é à toa que a sequência do herói aquático já está confirmada e não deve demorar muito para chegar aos cinemas.

Atualmente, o segundo lugar da lista de filmes mais lucrativos da DC é "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge", que faturou US$ 1,084 bilhão. Em terceiro está "Batman: O Cavaleiro das Trevas", com US$ 1,004 bilhão.

Outros filmes da DC que devem estrear neste ano são "Mulher Maravilha 2" e "Esquadrão Suicida 2".