Araucária começa a instalar a rampa de acessibilidade no Paço Municipal

Da Redação

Teve início ontem a obra de implantação de rampa de acesso de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais na entrada principal do Paço Municipal de Araucária (Rua Pedro Druszcz). A obra é feita com recursos próprios da Secretaria Municipal de Administração (SMAD) e expectativa é de que os serviços sejam concluídos em até 45 dias

A melhoria de acessibilidade visa dar cumprimento à lei nº 10.098/2000 e garantir o acesso fácil à entrada principal da Prefeitura principalmente para essas pessoas com deficiência ou necessidades especiais. O guarda-corpo terá corrimão em inox. O projeto da obra foi realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL). A rampa na entrada de acesso dos servidores está em fase de projeto.

A Secretaria de Administração informou também que os bancos no entorno do Paço Municipal estão sendo retirados (aos poucos) para reforma.

Passe escolar

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED), inicia em 21 de janeiro de 2019 o agendamento online, no site da SMED (educacao.araucaria.pr.gov.br), para cadastro e recadastramento do passe livre escolar, o Educard. Todos os que já possuem o benefício precisam atualizar as informações. Os estudantes de escolas públicas de Araucária (da Educação Infantil ao Ensino Médio - incluindo EJA e Ceebja) têm direito à gratuidade no transporte coletivo (Triar).

Tanto o cadastro quanto a atualização podem ser agendados via internet e ocorrerão na Escola de Gestão dos Servidores Municipais de Araucária (Rua Dionizio Grabowski, nº 65, Fazenda Velha - ao lado da Praça da Bíblia e do CSU).

De acordo com a SMED, para o cadastro e a atualização dos dados do Educard é necessário apresentar RGs (ou certidão de nascimento) e CPFs do estudante e do responsável, além do comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone) e declaração de matrícula. Essa declaração de matrícula deve ser solicitada na unidade onde o estudante está matriculado.