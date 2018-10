Araucária pode ganhar novos parques

Da Redação Bem Paraná

Representantes da Prefeitura de Araucária e da Sanepar assinaram um Termo de Cooperação Técnica nesta semana. O Termo de Cooperação é parte do processo para o novo contrato com a Sanepar e prevê, como contrapartida da companhia de saneamento, o apoio com estudos para implantação de novos parques no município. O contrato, que deverá ser aprovado pela Câmara Municipal, apresentará os detalhes sobre a contrapartida.

De acordo com informações da Procuradoria Geral do Município, os Parques do Gralha Azul e do Passaúna serão áreas que devem fazer parte dos estudos. Na semana anterior, audiências públicas apresentaram para a comunidade a proposta de alteração no Plano Municipal de Saneamento Básico e também sobre o novo contrato com a Sanepar. Na ocasião, moradores tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre questões pertinentes a esses dois temas.