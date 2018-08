Araucária promove a 21ª Feira do Livro e o 6º Festival Literário

Da Redação Bem Paraná

Do dia 29 de agosto a 2 de setembro, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), realizará sua 21° Feira do Livro e o 6° Festival Literário. O evento será no Parque Cachoeira (de 29 a 31 de agosto, das 8 às 20 horas, e nos dias 1 e 2 de setembro, das 13 às 18 horas) e contará com programação variada para diferentes públicos. Em comum a todos: o incentivo à leitura.

A abertura do evento será no dia 29, às 9 horas, no palco principal. No mesmo local, às 13h30, se apresenta a Banda Municipal e, às 14h30, o Coral e Grupo de Dança do Projeto Garoto Cidadão, uma parceria entre a Fundação CSN e a Prefeitura de Araucária. Às 19 horas ocorrerá a palestra “Uma vida sem fronteiras”, com o escritor André Luís Baldo.

A programação da 21° Feira do Livro e o 6° Festival Literário é muito extensa. Haverá muitas contações de histórias para as crianças, oficinas, apresentações teatrais, saraus musicais, concurso de cosplay, entre outras atividades. O evento também é uma oportunidade para aproximar leitores de escritores. Estão confirmadas as participações dos escritores: Celso Sisto, Ana Rapha Nunes, Sônia Barros, Lucas Buchile, Vanessa Rodrigues, Álvaro Posselt, Marcelo Almeida e Anderson Novello, entre outros.