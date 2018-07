Árbitro ajuda, mas Coxa não aproveita e só empata com o São Bento no Couto Pereira

Rodolfo Luis Kowalski

Não são dias fáceis esses que a torcida coxa-branca vive. Apesar da péssima campanha da Sèrie B, os comandados coxa-branca ao menos vinham conseguindo vencer no Couto Pereira. Mas neste sábado (21 de julho), encarando um dos piores times da competição, o Coritiba tropeçou. E feio. Depois de conseguir abrir 2 a 0 no placar, acabou cedendo o empate ao São Bento na etapa final, mesmo com a arbitragem atrapalhando a equipe paulista (ao marcar um pênalti questionável e por anular um gol assinalando impedimento inexistente do ataque paulista).



Após o apito final, muitas vaias aos jogadores coxa-brancas e gritos de “vergonha”. O Coxa é apenas o nono colocado da Segundona, com 24 pontos, dois atrás do Avaí, 4º colocado. Já o São Bento, que não vencia há cinco jogos (e havia perdido os quatro últimos) chega aos 18 pontos e sobe para a 14ª colocação, dois pontos acima do Criciúma, que abre a zona de rebaixamento.



Na próxima rodada, na terça-feira (24/07) às 19h15, o time paranaense volta a campo para encarar o Goiás no Estádio Olímpico de Goiânia. O time paulista joga no mesmo dia, às 21h30, quando recebe o Sampaio Corrêa no Estádio Walter Ribeiro.



Times alterados



O técnico Eduardo Baptista promoveu três mudanças na equipe. Yan Sasse assumiu a função de meia centralizado, Rafael Lima fez sua estreia na zaga e o lateral-direito Leandro Silva retornou ao time titular após cumprir suspensão.

No São Bento, o técnico Marquinhos Santos teve de lidar com muitos problemas para escalar o time para a partida contra o Coritiba. Nas últimas semanas, o clube negociou os atacantes Zé Roberto e Walterson e o meia Rodolfo com o exterior, enquanto Everaldo acertou transferência para o Fluminense. Já o meia Lucas Crispim foi suspenso preventivamente por doping e o zagueiro Douglas Assis deixou o treinamento desta semana com suspeita de ruptura no ligamento.



PRIMEIRO TEMPO: “São Emerson” é o melhor do Coritiba

Lance do pênalti coxa-branca. Crédito: Geraldo Bubniak



Lendo o título acima, os mais atentos perguntarão: “Ué, mas o time do Coritiba tem algum Emerson?” Na verdade, não… Mas é que foi a atuação do árbitro mineiro Emerson de Almeida Ferreira, mais até do que o desempenho dos dois times, que acabou por decidir o rumo do confronto.



O Coritiba começou jogando no 4-2-3-1, com Guilherme Parede (direita), Yan Sasse (centro) e Alisson Farias (esquerda) fazendo o trio de meias e Jonatas Belusso (o atacante) saindo da área para armar jogadas e abrir espaços na defesa adversária. O início foi animador para o time da casa e o primeiro gol saiu logo aos três minutos, depois de lançamento primoroso de Uillian Correia em lance que terminou com gol de letra do prata da casa Yan Sasse (GOLAÇO, com maiúsculo!).



Os visitantes não se deixaram abater e logo equilibraram o confronto, aproveitando os erros da marcação coxa-branca e a dificuldade na saída de bola, com volantes e meias muito distantes. Mas quando o time de Marquinhos Santos parecia melhor em campo, a primeira polêmica envolvendo a arbitragem: aos 30 minutos, após cobrança de falta para a área, Leandro Silva foi ao chão após disputar a bola pelo alto com Dudu Vieira. Pênalti.



A imagem da televisão deixa dúvida sobre a existência ou não da falta dentro da área. A impressão é de que Leandro Silva se joga após trombar com Dudu Vieira. Um flagra do fotógrafo Geraldo Bubniak, contudo, mostra o marcador do São Bento puxando o jogador coritibano pelo braço (veja acima).



Na cobrança de pênalti, o goleiro Wilson converteu com perfeição. Seu sexto gol pelo time do Alto da Glória e o oitavo na carreira.



Só que o time paranaense não conseguiu segurar a boa vantagem no placar. Aos 36 minutos, Ricardo Bueno descontou para o São Bento aproveitando erro de William Matheus. E os paulistas só não empataram aos 39, após novo erro do lateral-esquerdo do Coritiba, porque o árbitro assinalou impedimento inexistente de Cléo Silva, que já havia driblado Wilson e empurrava a bola para o gol aberto.



SEGUNDO TEMPO: Drama coxa-branca e empate do São Bento



A etapa final começou com o Coritiba tendo a primeira chance de gol, aos quatro minutos. A postura dos donos da casa, porém, era diferente do visto nos 45 primeiros minutos de jogo, com um time mais cauteloso, defensivo.



O São Bento continuou pressionando em busca do empate, criando boas jogadas pelas laterais. Aos 25 minutos, após os visitantes quase empatarem a partida pela segunda vez na etapa final, a torcida do Coritiba passou a vaiar o próprio time, que uma vez mais apresentava um desempenho sofrível.



E o desempenho ruim acabou por traduzir-se num placar péssimo. Uillian Correia acabou expulso aos 31, após levar o segundo cartão amarelo em dois minutos ao cometer falta em Paulinho, matando um contra-ataque. Eduardo Baptista, que planejava a entrada de Bruno Moraes no time, teve de optar por Julio Rusch no lugar de Jonatas Belusso para recompor a marcação no meio de campo.



Mas de nada adiantou esse reforço defensivo, porque aos 38 minutos Ricardo Bueno, quase sem ângulo, acertou uma bomba e marcou um golaço que acabaria por dar números finais a partida: 2 a 2. Para o Coritiba, a tragédia só não foi maior porque o árbitro (sempre ele!) anulou um gol marcado por Ronaldo, aos 49 minutos - dessa vez, porém, acertou ao assinalar impedimento no lance.



A pergunta que fica, então, é quem foi pior: o Coritiba ou o árbitro Emerson de Almeida Ferreira? Em que pese, o juiz foi o melhor em campo pelo Coxa...



FICHA TÉCNICA



CORITIBA 2 x 2 SÃO BENTO

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Thalisson Kelven e William Matheus; Vitor Carvalho (Wellington Simião), Uillian Correia e Yan Sasse; Guilherme Parede, Jonatas Belusso (Julio Rusch) e Alisson Farias. Técnico: Eduardo Baptista

São Bento: Rodrigo Viana; Tony (Ronaldo), Anderson Salles, Ewerton Páscoa e Paulinho; Doriva; Fábio Bahia, Dudu Vieira (Lucas Farias), Cléo Silva e Branquinho (Diogo Oliveira); Ricardo Bueno. Técnico: Marquinho Santos

Gols: Yan Sasse (3-1º), Wilson (31-1º) e Ricardo Bueno (35-1º e 38-2º)

Cartões amarelos: Branquinho, Anderson Salles e Doriva (S); Thalisson Kelven e Uillian Correia (C)

Cartão vermelho: Uillian Correia (C)

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Público: 6,756 pagantes (7.172 total)

Renda: R$ 118.645,00

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR) sábado (21 de julho) às 16h30