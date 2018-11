Argel aguarda contratação de diretor para saber se fica no Coritiba

Silvio Rauth Filho

O técnico do Coritiba, Argel Fucks, afirmou que ainda não sabe se permanecerá no clube para a temporada 2019. “É uma coisa que não me preocupa. Tenho contrato até 31 de dezembro de 2018 e o presidente já falou sobre esse assunto. O futebol exige planejamento e precisa contratar primeiro um diretor de futebol para depois contratar um treinador. A prioridade é sempre o clube que eu trabalho. Estou muito tranquilo. Coloquei isso na reunião de segunda-feira e ficou decidido que primeiro vai contratar um diretor. Nunca tive nenhum problema com um diretor de futebol”, afirmou o treinador. “As coisas vão ser tratadas internamente. Devemos conversar novamente na semana que vem”, disse, em entrevista coletiva.

O diretor de futebol, Paulo Pelaipe, vai deixar o clube no final de 2018. O objetivo da diretoria é contratar outro profissional com salário menor, já que a temporada 2019 terá orçamento menor para o Coritiba. Segundo o presidente do clube, Samir Namur, a arrecadação foi de R$ 85 milhões em 2018. E vai cair para R$ 46 milhões em 2019.

Os nomes cogitados para substituir Pelaipe são Felipe Albuquerque, do Vila Nova, e Rodrigo Pastana, ex-Paraná Clube.

Sobre a reta final, Argel Fucks fez sua análise. “A minha preocupação é acabar o ano bem, ganhar da Ponte Preta e Fortaleza e aumentar o aproveitamento. É isso que a gente quer”, disse. “Tenho três vitórias, duas derrotas e quatro empates, 48% de aproveitamento. É pouco. Pegamos o Coritiba a cinco pontos da zona de rebaixamento. Não pegamos em segundo ou terceiro lugar. Mas a gente gosta desse tipo de desafio, desse tipo de ambiente. Claro que precisamos melhorar muito ainda para jogar na grandeza do clube. O Coritiba precisa ter um time muito melhor do que tem”.