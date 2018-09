Argel chega ao Coritiba, elogia elenco e prega objetividade

Silvio Rauth Filho

Argel Fucks foi apresentado como técnico do Coritiba nessa segunda-feira (dia 17), em entrevista coletiva. Ele substitui Tcheco, que volta a ser auxiliar-técnico. Na apresentação, o novo treinador do Coxa defendeu a objetividade como estilo de jogo, elogiou a qualidade do elenco e falou sobre a missão de levar o time à primeira divisão.

“Posse de bola não define jogo. Precisamos ter objetividade, chegar ao gol com poucos toques, ser agudo com qualidade”, afirmou Fucks, que estava sem clube desde o início da Série B, quando foi demitido pelo Criciúma. "Vamos buscar uma estratégia, um padrão tático e de jogo. Conheço a maior parte do grupo. Achar um time titular e procurar mexer o mínimo possível. A melhor defesa é o ataque. Se a bola está lá na frente, a defesa está respirando. Temos que trabalhar com diferentes estratégias para cada sistema funcionar. Gosto de jogar em vários sistemas, 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-4-2. Temos que achar o melhor sistema respeitando as características dos atletas”, completou. "Vimos na Copa do Mundo que todo mundo contra-ataca. É um contra-atacando o outro”, disse.

Em relação ao elenco do Coxa, o novo técnico contou que já trabalhou com a maioria. E elogiou a qualidade dos jogadores. “Você pode ter carência em alguma posição, mas é um elenco homogêneo. Temos duas três opções para cada posição. Isso que me faz acreditar. Poucas equipes da Série B têm o luxo de ter nomes como Alecsandro, Bruno Moraes, Jonatas Belusso, Yan Sansse, Jean Carlos, Chiquinho...”, declarou.

Sobre a missão de chegar ao G4 e subir à primeira divisão, Fucks afirmou que tudo é possível. “Futebol tudo pode acontecer e podemos sim ganhar oito jogos, nove jogos”, afirmou. “Se a gente vai subir ou não, isso é assunto mais para frente”, declarou.

O novo técnico estreia no comando do Coritiba na sexta-feira, em Maceió, contra o CRB.