Argel Fucks diz que o Coritiba precisa melhorar tecnicamente

Redação Bem Paraná

O técnico do Coritiba, Argel Fucks, lamentou o empate deste domingo (27), em casa, contra o Toledo (0 a 0), e disse que o time ainda precisa buscar entrosamento e que não teve uma boa atuação, tanto tecnicamente quanto individualmente.

“Temos que buscar um entrosamento maior, um rendimento maior”, disse ele, após a partida. “Com a entrada do Igor Jesus, tivemos mais chances. O Luiz Henrique entrou para criar mais, fazer as jogadas pelo meio. Entrou também o Igor Paixão”, disse. “Não estivemos bem tecnicamente e individualmente", continuou. “Com o passar dos jogos vamos buscando o entrosamento, mudando a maneira de jogar”, falou.

Argel disse que o time criou chances, mas não soube aproveitar diante de um time que jogou fechado. “O resultado não foi bom. Dentro de casa, temos que fazer gol. Faltou a gente marcar nestas 4 ou 5 chances no jogo”, disse ele. “Temos a obrigação de propor, criar, e quando criar, matar o jogo. Tivemos chances, mas não fizemos. Temos que melhorar a parte ofensiva”.

O treinador disse que o time ainda deve receber mais reforços. “Ainda estamos à espera dos reforços, do centroavante, do atacante de lado. Jogadores que venham para ser titulares absolutos”, afirmou. Sobre o meia Giovanni, que estreou, Argel fez alguns comentários. “Ele foi além do que a gente esperava”, disse. “O Giovanni vai estar numa condição melhor”"

Na próxima quarta-feira (30), o Coritiba enfrenta o Athletico na Arena da Baixada. “A próxima oportunidade é o próximo jogo”, disse ele. “Temos um clássico, jogo bom. Dois times para buscar a vitória, jogo importante e oportunidade para fazer um bom jogo e buscar o resultado”.