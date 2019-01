Redação Bem Paraná

Após uma estreia com vitória na temporada, o técnico Argel Fucks tratou de destacar a atuação de seus jogadores, principalmente de nomes como Kady e Alan Costa. De acordo com o treinador, a equipe já atingiu um bom nível físico e agora deve evoluir técnica e taticamente. Para que isso aconteça, contudo, ele espera também a chegada de mais reforços.

“A gente tem alguns jogadores importantes conversando. O Rodrigão estamos conversando muito de perto e até terça-feira devemos ter uma definição. Queremos ainda mais um jogador de velocidade, jogador de lado, mais um meia e depois mais um segundo volante”, disse o técnico ao ser questionado sobre negociações em andamento.

Enquanto novos jogadores não chegam, o treinador trabalha para recuperar alguns nomes que fecharam 2018 em baixa. Na entrevista coletiva pós-jogo, citou os casos de Kady, Iago Dias e Alan Costa.

“Não podemos ficar remoendo o passado. Temos um ano novo, vida nova, e temos de pensar no presente. O Kady tem qualidade, precisava de confiança. Ele teve proposta para sair, mas acreditamos nesse atleta. Fez uma belíssima partida”, comentou Fucks sobre o jovem prata da casa.

Sobre Alan, o técnico destacou que o zagueiro já havia terminado bem a Série B do último ano, além de ser um atleta com experiência, que já jogou Copa Libertadores (pelo Internacional). “É fruto do trabalho do jogador (o bom desempenho). Estamos aqui para extrair o máximo de cada jogador, ninguém desaprende a jogar futebol. Lembro também do Iago Dias. Em 2016, viemos jogar contra o Coritiba com o Vitória e o Iago jogou demais.”

Opções no elenco

Das três subsituições feitas ao longo da partida contra o Foz, duas foram por questões físicas, com o lateral-direito Sávio sendo substituído por Geovane e Alan Costa, lesionado, deixando o campo para a entrada de Romércio. Não fossem esses imprevistous, revelou o treinador, ele teria tido a possibilidade de testar algumas mudanças táticas e também algumas caras novas, como o jovem atacante Igor Jesus, destaque do Coxa na Copa São Paulo, e o também atacante Welinton Junior, contratado junto ao Brasil de Pelotas recentemente.

“Tinha em mente coplocar o Igor Jesus, com Iago Dias e Nathan mais abertos e mudando um pouco o sistema do 4-4-2 para o 4-2-3-1. Queria ter testado o Welinton Junior no lugar do Nathan pelo lado do campo. Mas acabou o Alan se machucando, o Sávio sentiu um pouco, é um lateral que passa muito (do meio de campo). O Geovane entrou, deu conta, Já tinha jogado por ali com o Carpegiani, é um jogador versátil. O cansaço do João (Vítor, outro substituído) era esperado. A equipe vai evoluir em termos técnicos e táticos. Na parte física demos uma resposta bem satisfatória”, finalizou o comandante alviverde.