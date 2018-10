Argel tem duas opções de esquema para enfrentar o Paysandu

Silvio Rauth Filho

O técnico do Coritiba, Argel Fucks, tem utilizado duas opções de esquema tático na Série B. Para a partida de sábado às 18h30, em Belém (PA), contra o Paysandu, ele segue com essas duas alternativas.

Uma delas é o setor ofensivo com a presença do ponta Guilherme. A outra é saída desse jogador para a entrada do meia Jean Carlos.

Na primeira opção, o time fica no esquema tático 4-2-3-1, com Guilherme e Guilherme Parede como extremos – jogadores ofensivos pelos lados do campo. Chiquinho é o meia centralizado nesse sistema.

Na segunda opção, a equipe utiliza o esquema tático 4-2-2-2, com Jean Carlos e Chiquinho como meias. Parede fica aberto em uma das pontas – normalmente na esquerda. E Alecsandro é o centroavante.

O jogo contra o Avaí foi maior exemplo dessas variações táticas. O Coritiba começou o jogo no 4-2-2-2 e controlou o meio-campo no primeiro tempo, mas teve dificuldades para chegar à linha de fundo. Ao mesmo tempo, os laterais do time catarinense encontraram mais espaços para jogar.

No intervalo, Argel Fucks tirou Jean Carlos e colocou Guilherme. O time mudou para o 4-2-3-1 e passou a chegar mais rápido às pontas. E os laterais adversários encontraram dificuldades. No entanto, o Coxa teve menos controle do ritmo do jogo, com a bola passando menos pelo meio-campo. Mesmo assim, venceu por 1 a 0, com gol no segundo tempo.

Desde aquela partida, o treinador vem alternando entres esses dois modelos de time.

DÚVIDA

Para sábado, o meia Chiquinho é dúvida, com dores no joelho. Se não tiver condições, pode ser substituído por Jean Carlos, caso o esquema seja o 4-2-3-1. No caso do 4-2-2-2, Yan Sasse seria o substituto de Chiquinho.

A provável escalação é Wilson; Leandro Silva; Thalisson Kelven, Rafael Lima e Abner; Vitor Carvalho e Simião; Guilherme (Jean Carlos), Chiquinho (Yan Sasse) e Guilherme Parede e Alecsandro.