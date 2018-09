Argel testa duas mudanças no time do Coritiba

Silvio Rauth Filho

Argel Fucks testou duas mudanças no time titular do Coritiba. No primeiro treinamento no novo clube, o técnico tirou da equipe o ponta Iago Dias e o meia Thiago Lopes. Entraram nessas vagas o zagueiro Rafael Lima e o meia Yan Sasse. A estreia do treinador será sexta-feira (dia 21), contra o CRB, em Maceió.

No último jogo, Tcheco armou o Coritiba no esquema tático 4-1-4-1, com Escobar como único volante e Julio Rusch improvisado na lateral-esquerda.

Agora, Rafael Lima volta após cumprir suspensão. O lateral-esquerdo William Matheus segue em recuperação no departamento médico, junto com o ponta Chiquinho, que também pode atuar no lado esquerdo da defesa.

Nesse primeiro treinamento da semana, Argel preferiu improvisar o zagueiro Alex Alves na lateral-esquerda. Com isso, o time ficou com a seguinte formação: Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Thalisson Kelven e Alex Alves; Escobar, Uillian Correia, Julio Rusch e Yan Sasse; Guiherme Parede e Alecsandro.

O volante Vinícius Kiss cumpriu suspensão na última rodada e voltará a ser opção para o técnico.

Argel já usou os esquemas 4-3-1-2, 4-4-2, 4-2-3-1 e 4-1-4-1 pelos clubes que comandou. A formação testada nesse primeiro treinamento indica a utilização do 4-3-1-2, com Julio Rusch (esquerda) e Uillian Correia (direita) com liberdade ofensiva. Yan Sasse seria o meia ofensivo.

Se a opção for pelo 4-4-2 em linha, Julio Rusch e Yan Sasse atuariam como extremos (meias pelos lados do campo).

No caso do 4-2-3-1 ou do 4-1-4-1, Guilherme Parede jogaria como extremo – função que desempenhou na grande maioria dos jogos do ano.