Ariana Grande desiste de pausa na carreira, libera nova música e promete disco em breve

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ariana Grande, 25, anunciou que faria uma pausa em sua carreira, após a morte do ex-namorado, em setembro. Desde então, a cantora americana não parou e acaba de liberar mais uma música nova, "Imagine". Mesmo sem videoclipe, o "lyric video' no YouTube passou de um 1 milhão de acessos em menos de 24 horas.

Pelo Twitter, ela anunciou os próximos passos. "Se eu não conseguir dar o disco para vocês neste ano (parece que eu não poderei fazer), vou liberar outra prévia antes do fim do ano. Combinado?", prometeu a cantora.

Há 20 dias, Ariana já havia lançado "Thank u, Next". O videoclipe da música foi visto por 47 milhões de pessoas no dia de seu lançamento. O vídeo recriou cenas de filmes como "Meninas Malvadas" e "Legalmente Loira" foi também o vídeo com mais espectadores simultâneos em uma estreia na plataforma. .

Ariana Grande, que venceu o prêmio de mulher do ano da Billboard, passou o ano desfrutando do sucesso de seu quarto álbum "Sweetener", com o que conquistou três vezes o primeiro lugar da lista de álbuns Billboard 200.

Sua última conquista foi em agosto, quando ela emplacou duas canções entre as mais tocadas, "No Tears Left to Cry" e "God Is a Woman" e ainda fez a melhor semana nas plataformas digitais entre os álbuns pop.