Ariana Grande se desculpa após acusações de plágio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma série de lançamentos, Ariana Grande liberou na quinta-feira (17) sua mais nova música, "7 Rings". Apesar de fazer a alegria dos fãs, a canção rendeu uma acusação de plágio da cantora Destiny Frasqueri (conhecida por Princess Nokia), que comparou a sua produção "Mine".

Ela chegou a publicar um vídeo dizendo que a música de Ariana soava familiar. Em "7 Rings", Grande canta: "Você gosta do meu cabelo? Obrigada, acabei de comprar. Eu vejo, eu gosto, eu quero, eu tenho". Em sua música, Princess Nokia diz: "Balanço o cabelo, eu sou linda. É meu, eu comprei. É meu, eu comprei".

Após a acusação, Ariana replicou o Stories de uma usuária que dizia que "mulheres brancas falando sobre seus cabelos é como nós vamos resolver o racismo". Em seguida, ela apagou a publicação de seu perfil no Instagram e se explicou em uma resposta ao perfil The Shade Room.

Ela disse que pensou que a intenção do post replicado era comemorar uma pessoa branca desassociando estereótipos relacionados à cultura negra. Em seguida, Ariana se desculpou por sua mensagem ter sido interpretada de forma errada e agradeceu pela conversa aberta. "Nunca foi minha intenção ofender ninguém."

Além de Nokia, o rapper Soulja Boy acusou Ariana de se inspirar em sua música "Pretty Boy Swag" em "7 Rings". Ele chegou a chamar a cantora de "ladra" através de sua conta no Twitter.

Apesar das polêmicas, a nova música de Grande bateu o recorde de maior estreia feminina na plataforma musical Spotify, com 8,55 milhões de reproduções no período de 24 horas, desde o momento em que foi lançada.

O recorde anterior era de "Look What You Made Me Do", da Taylor Swift, com 7,91 milhões. Apesar de só ter conseguido o primeiro lugar na última semana, Grande é detentora de seis das oito músicas com maior reprodução no período de 24 horas pós lançamento.

"Thank u, next' é a terceira colocada da lista, seguida de "No Tears Left to Cry". "Breathin", "Imagine" e "God Is a Woman", todas da cantora, ocupam respectivamente os sexto, sétimo e oitavo lugares.