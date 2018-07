Artefatos arqueológicos ajudam na narração de livro

Bem Paraná

O escritor Douglas dos Santos lança, na próxima terça-feira (dia 6 de março), às 15 horas, o livro Fragmentos do Passado, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. O romance é ambientado no tempo de Jesus Cristo e sua narrativa percorre as impressões geradas a partir de moedas da época citadas em textos bíblicos e artefatos arqueológicos coetâneos. As peças, ponto de partida para o trabalho e guias da história, são parte do acervo pessoal do autor e estarão expostas na sede da entidade.

Os objetos auxiliam na narração e dão asas à imaginação do leitor, que se vê remetido à província da Judeia, acompanhando os passos de um casal de aristocratas romanos em fuga das perseguições políticas durante o reinado de Tibério, e ao mesmo tempo sendo testemunhas dos primeiros passos do Cristianismo. A obra traz um pouco dos hábitos e do cotidiano da região, que entrou em ebulição em um período marcado por uma grande transformação, na qual crenças antigas tornaram-se mitologia dando lugar a uma nova fé.

Fragmentos do Passado é uma edição do autor e conta com ilustrações do catarinense Marcelo Mueller e reproduções dos artefatos arqueológicos citados na obra.

O Instituto Histórico e Geográfico do Paraná fica na Rua José Loureiro, 43, no Centro. O lançamento acontece na terça-feira, dia 6 de março, a partir das 15 horas, com a presença do autor.