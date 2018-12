Arthur entra para seleção das revelações na Liga dos Campeões da Uefa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arthur segue quebrando barreiras e impressionando desde que chegou ao Barcelona. Além de encantar na Espanha, o meio-campista também se destacou a nível europeu e entrou nesta sexta-feira (21) para a seleção das revelações da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

O ex-gremista é o único brasileiro na lista divulgada pela entidade máxima do futebol europeu. Arthur participou de cinco dos seis compromissos do Barça na Champions, quatro deles como titular, e se destacou ao ponto de entrar na equipe ideal dos jovens no principal torneio europeu.

A seleção das revelações tem Vlachodimos (Benfica); Skriniar (Internazionale), De Ligt (Ajax) e Robertson (Liverpool); De Jong (Ajax), Aouar (Lyon), Arthur (Barcelona) e Vlasic (CSKA); Cengiz Under (Roma), Lozano (PSV) e Sancho (Borussia Dortmund).

O Barcelona de Arthur terminou como uma das melhores equipes da etapa de grupos. Nas oitavas de final, fase marcada para o fim de fevereiro e começo de março, o time catalão vai ter pela frente o Lyon.