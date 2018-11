Artilheiro do Paraná em 2018, atacante não joga pelo clube desde abril

Silvio Rauth Filho

O artilheiro do Paraná Clube na temporada 2018 é o ponta Diego Gonçalves, 24 anos. Ele marcou quatro gols em 11 partidas pelo clube. Foram nove jogos e quatro gols no Campeonato Paranaense. Também disputou um jogo pela Copa do Brasil. Sua última atuação pela equipe foi em 16 de abril, na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão.

Depois daquela partida, Diego Gonçalves ficou encostado no clube. Em junho, durante a pausa para a Copa do Mundo, o jogador acabou se transferindo para o Ventforet Kofu, da segunda divisão do Japão. No clube asiático, soma 12 jogos e um gol até agora.

O segundo lugar da artilharia do Paraná Clube em 2018 é dividido entre três jogadores: o centroavante Thiago Santos, o meia-atacante Silvinho e o volante Alex Santana. Ambos fizeram três gols no ano.

Thiago Santos fez três gols em 14 jogos pelo Tricolor da Vila Capanema. Foram dois gols no Paranaense e um no Brasileirão. Ele deixou o clube em julho e agora está no Atlético-GO, onde soma dois gols em 11 partidas.

Silvinho e Alex Santana são os artilheiros do Paraná no Brasileirão, com três gols cada.

ARTILHARIA

Do Paraná Clube em 2018

Jogador Posição Gols Jogos Diego Gonçalves ponta 4 11 Thiago Santos centroavante 3 13 Alex Santana volante 3 30 Silvinho meia-atacante 3 30 Carlos Eduardo meia 2 16