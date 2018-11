Artista que fotografou o céu por dois anos expõe trabalho no Museu da Gravura

Da redação

Registro de pássaros em posições inusitadas, nuvens que se transformam, elementos na atmosfera ainda não estudados pela ciência e alterações atmosféricas captadas pelo espectro da câmera. Estes são os temas que compõem as obras exibidas na exposição ‘De Olho no Céu’, da artista Rossana Guimarães, que entra em cartaz no Museu da Gravura Cidade de Curitiba Curitiba (Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 533 – Centro). A mostra abriu na última semana e a entrada é franca.

Rossana Guimarães apresenta nesta exposição o resultados de uma pesquisa na qual fotografou o céu diariamente por dois anos. O trabalho teve como base principalmente as histórias da atualidade sobre transformações do planeta, teorias de aproximação de planetas desconhecidos ao nosso sistema solar e outras informações que ela chama de “mitologias contemporâneas”.