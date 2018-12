Artista turco evidencia contrastes em colagens

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A imagem do garoto sírio Alan Kurdi, 3, afogado e de bruços em uma praia da Turquia, foi a inspiração inicial para o trabalho de Ugur Gallenkus, 29.

"Enquanto alguns vivem no luxo, em paz e em uma cultura de desperdício, outros passam fome, sentem dor e enfrentam guerras", diz, resumindo a essência das composições.

Em sua conta no Instagram (@ugurgallen), que tem pouco mais de 120 mil seguidores, ele harmoniza imagens como a de Sharbat Gula, a menina afegã de olhos verdes da capa da revista National Geographic, com a Monalisa de Leonardo Da Vinci. Crianças são tema recorrente de suas montagens.

Ugur nasceu e vive na Turquia, ponto central na rota de fuga de milhões de refugiados do Oriente Médio. Seu trabalho é, também, uma tentativa de evitar a banalização das imagens das guerras que beiram as fronteiras do seu país.

"Hoje, não somos nós que estamos sofrendo. Mas não há garantias de que não estaremos nessa situação amanhã", diz.