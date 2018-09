Artistas de um único sucesso: confira os 25 one-hit wonders mais inesquecíveis

Henrique Romanine, especial para o Bem Paraná

O jornalista musical Steve Rosen transformou o dia 25 de setembro em uma data particularmente curiosa. Em 1990, ele escolheu esse dia para homenagear os artistas que só conseguiram emplacar um único sucesso nas paradas musicais. Aproveitando a deixa, escolhemos os "one-hit wonders" mais inesquecíveis da história, pra você embarcar na nostalgia e esquecer um pouco o pesado noticiário. Boa diversão!

What's Up - 4 Non Blondes

E começamos nossa lista com aquele que seja, talvez, o maior one-hit wonder da história. Se tem uma música que remete imediatamente à década de 90, é esta.

What Is Love - Haddaway

Outro clássico imortal dos anos 90 e que monopoliza as pistas de dança até hoje.

MMMBop - Hanson

Numa época em que Backstreet Boys e outras boy bands despontavam, o Hanson dominou 10 entre 10 rádios com esse hit insuportável.

Torn - Natalie Imbruglia

Como se vê, a década de 90 foi pródiga em sucessos efêmeros. Mas essa balada é um dos grandes hits da história da música pop.

Two Princes - Spin Doctors

Novamente, os 90's...Tinha quem apostasse que o Spin Doctors roubaria o posto do Nirvana. Não conseguiu, mas gerou um dos melhores one-hit wonders de todos os tempos.

Macarena - Los Del Rio

Mais um exemplar noventista, a "Despacito" dos anos 90 embala casamentos, formaturas e aniversários até hoje.

Groove Is In The Heart - Deee-Lite

Marco do começo da MTV brasileira, outro som que domina as pistas de dança até hoje.

Take My Breath Away - Berlin

Música-tema do clássico "Top Gun - Ases Indomáveis", ganhou o Oscar de Melhor Canção Original.

Tell It To My Heart - Taylor Dayne

Candidata a musa pop que ficou no meio do caminho, Taylor Dayne, pelo menos, gerou uma das babas mais grudentas da década de 80.

Boys - Sabrina

Um dos clipes mais absurdos da história. Apenas assistam.

Tainted Love - Soft Cell

O Soft Cell tinha todas as armas para competir de igual para igual, em importância, com o New Order e o Depeche Mode. Não deu certo, mas o grupo conseguiu gerar uma grande canção.

Unbelievable - EMF

Totalmente esquecida hoje em dia, mas é um dos grandes trunfos da cultura pop do começo dos anos 90.

Baby, I Love Your Way - Big Mountain

Canção de Peter Frampton, regravada por milhares de artistas. Mas, talvez, a versão mais bacana é essa do Big Mountain, tema do filme "Caindo na Real", com Winona Ryder.

Maniac - Michael Sembello

Um dos temas de Flashdance, e marca registrada do filme. Outra canção icônica dos anos 80.

Don't Dream It's Over - Crowded House

Foi tema de novela e é hit radiofônico até hoje nas FM's lights da vida.

Stay - Oingo Boingo

Tema da novela Top Model, que marcou toda uma geração. Poucos sabem, mas um dos "cabeças" da banda é Danny Elfman, parceiro musical constante de Tim Burton.

You Get What You Give - New Radicals

Outro hit absoluto da década de 90, que não gerou mais frutos.

More Than Words - Extreme

Levante a mão quem não teve que lidar com professores (as) de inglês usando essa música nas aulas. Outro one-hit wonder que se perdeu no tempo.

True - Spandau Ballet

Outro marco de uma geração, e dos bailinhos dos anos 80.

Mambo No.5 - Lou Bega

Por onde anda Lou Bega? Talvez nem ele mesmo saiba...

Tubthumping - Chumbawamba

Outra banda que mostrava potencial, e "morreu" com um hit só. Marco do final dos anos 90.

Nothing Compares 2U - Sinéad O'Connor

Música de Prince, imortalizada por Sinéad nesse clipe. Mas depois, ela arranjou encrenca com a Igreja Católica, com a mídia e caiu no ostracismo.

U Can't Touch This - MC Hammer

Você provavelmente não sabe quem é MC Hammer, mas com certeza conhece essa música.

I'm Too Sexy - Right Said Fred

O maior hino gay, depois dos sucessos do Village People.

Never Gonna Give You Up - Rick Astley

Pra finalizar, o cantor mais estiloso e suingado da década de 80.