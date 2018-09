Artistas de um único sucesso: os 30 maiores one-hit wonders brasileiros

Henrique Romanine, especial para o Bem Paraná

Ontem, dia 25 de setembro, comemorou-se o "dia do One-Hit Wonder". Mas como são muitos sucessos efêmeros no cenário musical, faltou muita coisa, inclusive os representantes brasileiros! Então para evitar injustiças, reunimos aqui os 30 maiores hits brasileiros, que fizeram os seus artistas despontarem e, ao mesmo tempo, sumirem como foguetes. Aperte o play e seja feliz!

O Amor e o Poder - Rosana

Rendeu a Vera Fischer a alcunha de "Deusa" (era tema dela na novela Mandala). Que atire a primeira pedra quem nunca entoou "Como uma deusaaaaaaa"....

Mordida de Amor - Yahoo

Aqui é anos 80 raiz! "Eu não quero tocar em você, oh baby..."

Rhythm of the Night - Corona

A música é em inglês, mas a cantora é brasileira mesmo. Quem nunca ouviu essa canção, ou esteve hibernando ou não chegou a nascer mesmo.

Noite Preta - Vange Leonel

Tema de abertura de Vamp, a novela mais rock'n'roll da TV brasileira.

A Roda - Sarajane

Antes da axé music estourar de vez no país, essa música fez a cabeça de muita gente nos 80's.

Serão Extra - Dr. Silvana & Cia

Os versos mais infames do pop/rock nacional. Músicas de duplo sentido? Amamos!

Palpite - Vanessa Rangel

O maior hit da trilha sonora de Por Amor, marco da teledramaturgia brasileira. E não, não é a Adriana Calcanhotto que canta...

Kátia Flávia, a Godiva do Irajá - Fausto Fawcett & Os Robôs Efêmeros

Fernanda Abreu imortalizou a canção nos anos 90, mas é impossível esquecer a trip ensandecida que dominou o final dos anos 80.

Quatro Semanas de Amor - Luan & Vanessa

Antes de Sandy & Junior (quando eles ainda eram crianças de colo), esse casal foi responsável pelas coreografias mais melosas e mais imitadas pelos jovens do país.

Lambada - Kaoma

Não importa toda a miscelânea cultural da banda, a lambada é nossa é ninguém tasca!

Bagulho no Bumba - Os Virgulóides

Os Virgulóides não deu muito certo, mas a música tocou sem parar nas rádios. Até enjoar.

Xibom Bombom - As Meninas

Quando a axé music serviu de teoria sociológica para os problemas sociais do Brasil.

Tô Nem Aí - Luka

Como seria o sucesso de uma Anitta nos anos 2000? Eis aqui a resposta.

Muito Estranho - Dalto

Dalto vendeu cerca de 1 milhão de cópias com essa canção, e logo depois, desapareceu feito rastilho de pólvora.

Sonho de Amor - Patrícia Marx

Ok, ela emplacou diversos sucessos, à frente do Trem da Alegria, ou na própria carreira-solo. Depois de Sandy, o melhor exemplo de cantora pop já registrado no Brasil.

40 Graus - Twister

A tentativa brasileira de fabricar uma boy band mais bem-sucedida da história. Apesar da "febre" (trocadilho infame) ter durado um verão apenas.

Jeito Sexy - Fat Family

No final dos anos 90, quem não imitasse as "quebradinhas de pescoço" dos integrantes do grupo, definitivamente, não era feliz.

Clima de Rodeio - Dallas Company

Porque, tirando algumas exceções, o sertanejo sempre rendeu coisas irritantes...

Carta aos Missionários - Uns e Outros

O primo obscuro do pós-punk que algumas bandas nacionais de rock realizavam nos anos 80. Mas não deixa de ser uma grande canção.

Esperando na Janela - Cogumelo Plutão

Alguns desavisados tratavam acreditar-se de uma música inédita de Renato Russo...

Lá Vem o Negão - Cravo e Canella

Da série de hits imortais dos churrascos brasileiros, dos anos 90 até hoje.

O Pinto - Raça Pura

Quando o duplo sentido atingiu seu auge na música brasileira.

Totalmente Demais - Hanoi Hanoi

Não, essa música não é da Anitta.

A Cera - O Surto

O hit mais insuportável da história do rock nacional.

Heloísa, Mexe a Cadeira - Vinny

Por onde andará Vinny? Melhor não saber...

Noite do Prazer - Brylho

Você, jovem, pode não conhecer essa, mas com certeza o seu pai e sua mãe conhecem.

Bem Querer - Maurício Manieri

Tentativa brasileira de se imitar o R&B americano dos anos 90. Até que deu certo...

Papo de Jacaré - P.O. Box

Quando os hits de verão não eram dominados por Lepo Lepos e afins...Não que fosse necessariamente bom.

Sábado de Sol - Baba Cósmica

Foi a tentativa de se reeditar o sucesso dos Mamonas Assassinas. Mas sem o mesmo humor.

Menina Veneno - Ritchie

O maior one-hit wonder da história do Brasil.