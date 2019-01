Artistas lamentam o rompimento de barragem em Brumadinho, em MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Artistas usaram redes sociais para prestar solidariedade aos moradores de Brumadinho, cidade da Grande Belo Horizonte, e para mostrar indignação com o novo rompimento de uma barragem.

A ex-BBB Ana Paula Renault está organizando um mutirão para ajudar a população da cidade. "Sou de Belo Horizonte e Brumadinho fica bem perto", declarou ela, que está pedindo água, alimentos não perecíveis, colchões e produtos de higiene pessoal.

"Estou em um grupo chamado SOS Brumadinho, que é formado por muitas pessoas que ajudaram na tragédia que teve em Mariana. Meu objetivo é conseguir ajudar muita gente."

A iniciativa foi apoiada pela atriz e apresentadora Maisa Silva, que em sua rede social pediu ainda doação de sangue para os hospitais da capital mineira.

A atriz Paloma Duarte também divulgou cartaz de uma das campanhas de doações e pediu a colaboração dos seus fãs.

"Gente, mais uma vez Minas passando pelo descaso e tragédia! Essa é uma campanha local, feita para ajudar os desabrigados. Por favor compartilhem a informação", publicou.

Outros artistas mostraram indignação com mais essa tragédia. "Tudo de novo", escreveu Debora Falabela, se referindo à tragédia que ocorreu em Mariana, também em Minas Gerais, há 3 anos.

"Mais um crime ambiental! Mais mortes, mais famílias desamparadas pelo descaso pela ganância, pela impunidade", enfatizou Thaila Ayala.

A jornalista Rosana Jatobá mostrou perplexidade com a notícia. " Perplexa com a repetição da tragédia. Três anos depois do maior desastre ambiental do Brasil, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, mais uma barragem da Vale se rompe e atinge a cidade de Brumadinho", disse.

Elba Ramalho, por sua vez, questionou: "Até quando temos que suportar?".

A atriz Letica Spiller disse que é necessário união e força. "Somos capazes de ajudar, mas precisamos de justiça e fiscalização. Estejamos atentos ao bem e ao mau que somos capazes de fazer sendo conscientes do que cabe a cada um. Oremos sim, mas antes de tudo é preciso agir."

Bruno Gagliasso falou em tristeza e disse que essa foi uma semana marcada pela morte. "A morte do bom senso. Das oportunidades. De um jovem e talentoso ator. Da democracia, quando um parlamentar precisa fugir de seu país. E agora, um rastro de morte e destruição com o rompimento de outra barragem. Mais uma vez a lama tóxica que mata gente, plantações, florestas, rios... É amargo sentir esse gosto de "peraí, de novo?" quando vejo as notícias da tragédia de Brumadinho, um nó na garganta por saber que três anos depois a história se repete. Um embrulho no estômago por saber que ninguém foi punido. E por imaginar que o descaso pode se repetir. É triste ver que novamente a ganância e a irresponsabilidade foram maiores que a mãe Terra. Que semana pesada, meus amigos", desabafou.

O padre Fabio de Melo publicou uma imagem de um papel amassado com a frase: "Vale, Vale, o teu vale é de lucros. O do povo é de lágrimas."

Três barragens da mineradora Vale se romperam na manhã desta sexta-feira (25) em Brumadinho. Os rejeitos atingiram uma área administrativa da empresa, onde havia funcionários, além da comunidade Vila Ferteco. Em nota, a Vale não descarta que pode haver vítimas, mas ainda não há informações sobre mortos. Segundo os Bombeiros, há 200 desaparecidos.

Uma quarta barragem, que não tem rejeitos, mas água, é monitorada. Até agora, 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos foram liberados no córrego da região.