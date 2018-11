Artistas plásticos do Paraná abrem exposição ‘sustentável’ no MON

Da redação

Artistas plásticos paranaenses abrem a ‘ODS&Arte — um novo olhar sobre o mundo’, hoje, no Museu Oscar Niemeyer, às 19 horas.

A exposição apresenta os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pelas Nações Unidas para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. Depois da capital, as obras seguem para outras cidades paranaenses, demais estados e também para o exterior. O resultado pode ser visto no site http://www.odsarte.pr.gov.br.

A curadora da exposição, Sabine Feres, vice-presidente da APAP/PR - Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná, afirma que os artistas receberam a tarefa de interpretar e criar, cada qual dentro da sua linguagem, uma imagem que reuniversalizará por meio da arte os 17 ODS. “O desafio foi transpor a sua criação em telas de 90x90x4cm e chassi de pinus, pintadas com tinta acrílica a base d’água (atóxica), tudo para priorizar a sustentabilidade”, assinala Sabine Feres.

Serviço

Abertura Exposição ODS & Arte

Quando: hoje, às 19h

Ondel: Museu Oscar Niemeyer – MON (R. Mal. Hermes, 999 - Centro Cívico )