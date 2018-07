Árvore de Natal 'careca' vira piada em Roma 

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A árvore de Natal oficial de Roma, na Itália, chamou a atenção nos últimos dias mas não pela beleza. Ao contrário do esperado, a atração natalina da cidade tem poucas folhas e enfeites discretos -embora tenha custado mais de US$ 50 mil (cerca de R$ 164 mil). Apelidada de "spelacchio" (algo como "careca" ou "sarnenta" em italiano), a árvore tem cerca de 21 metros de altura e fica na principal praça da cidade, na Piazzia Venezia. Nas redes sociais, os internautas comentam como a árvore aparenta já estar morta. No Twitter, a "spelacchio" ganhou até um perfil próprio, onde "comenta" sua situação. "Com 800 bolas e 4 mil luzes, dá até uma dor no ombro", é possível ler na descrição da página, que já tem cerca de 5.300 seguidores. De fato, a árvore está morta. As autoridades da cidade confirmaram a informação ao "Corriere Della Sera", um jornal local. Ela foi trazida sem as raízes, já que o custo para o transporte com a parte subterrânea seria exorbitante. Eles mencionaram que é uma prática comum e que isso não significa que a árvore estivesse instantaneamente morta, tampouco é uma justificativa para a aparência "acabada".

Biólogos e especialistas explicam que algo mais "sério" aconteceu com a árvore. Stegano Cattoi, técnico Florestal da Magnifica Comunità di Fiemme disse à publicação que normalmente uma árvore viveria mais de um mês e meio sem as raízes. "É óbvio que ela sofreu muito stress", disse. Devido às muitas questões, os oficiais afirmaram que vão investigar o caso -assim como os R$ 164 mil gastos pela prefeitura. Esta não é a primeira vez que a árvore de Natal italiana entra para a lista de decorações vergonhosas. Em 2016 a cidade teve a "árvore mais feia do mundo", eleita pelos próprios moradores.