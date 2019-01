Aspirantes do Athletico começam 2019 com veteranos e reforços experientes

Silvio Rauth Filho

O time de aspirantes do Athletico Paranaense nunca teve tantos reforços experientes para a disputa do Campeonato Paranaense. Em 2019, o elenco alternativo do clube começa a competição já contando com o meia Marquinho, 32 anos, campeão brasileiro de 2010, com o Fluminense. Além dele, terá o goleiro Léo (27 anos, ex-Paraná Clube e São Paulo), o atacante Bergson (27 anos), o ponta colombiano Anderson Plata (27 anos), o lateral-direito Reginaldo (25 anos) e o zagueiro Éder Ferreira (23 anos).

Marquinho não atua desde junho de 2017, quando sofreu uma lesão no joelho. Ele chegou ao Athletico em setembro de 2018, para se recuperar da contusão e retomar a carreira em 2019. Se conseguir se destacar no elenco de aspirantes, pode ser útil ao técnico Tiago Nunes durante a Libertadores e o Brasileirão.

Bergson teve uma temporada irregular em 2018 e agora ganha a chance de recuperar o bom futebol durante o Paranaense. O mesmo vale para o ponta Plata, que chegou ao clube em 2018 e foi pouco aproveitado no time principal. O goleiro Léo estava emprestado ao Atlético-GO no ano passado e ganha nova chance nos aspirantes em 2019.

Reginaldo foi destaque do Maringá no vice-campeonato estadual de 2014. Depois, não conseguiu se destacar no Coritiba e rodou por ABC, Joinville, Oeste, Linense e Londrina. Agora, o Athletico espera recuperar o bom desempenho do jogador.

Éder Ferreira tem apenas 23 anos, mas acumula experiência. Foi titular do Bahia em 2016 e 2017, somando 55 jogos pelo clube nordestino. Chegou ao clube paranaense em 2018 e foi emprestado ao Novorizontino em seguida.

O time de aspirantes também terá o reforço de novatos com boa experiência, como o caso do meia João Pedro, 21 anos, que já soma 85 partidas como profissional. Ele foi titular do Athletico durante o Paranaense de 2018 e, em seguida, acabou emprestado ao Botafogo. Em 2017, foi decisivo na campanha do acesso do Paraná Clube à Série A – 23 jogos, quatro gols e seis assistências.

O meia Matheus Anjos, 19 anos, voltou de empréstimo ao Guarani. O ponta Juninho, 22 anos, também retornou de empréstimo – estava no Figueirense.

ESCALAÇÃO

Léo; Reginaldo, Bambu, Eder e Nicolas; Alex Nagib e Marquinho; João Pedro, Matheus Anjos e Plata; Bergson. Essa é a provável escalação do time de aspirantes, comandando pelo técnico Rafael Guanaes, para a estreia no Paranaense, no próximo sábado (dia 19) às 17 horas, contra o Cascavel CR, na Arena da Baixada.

AFASTADOS

Os zagueiros Zé Ivaldo e Cleberson, o meia Felipe Gedoz e os atacantes Giovanny e Douglas Coutinho estão treinando em grupo separado no CT do Caju. Eles seguem com situação indefinida no clube e podem ser negociados para outros clubes.

O ELENCO DE ASPIRANTES

Goleiros: Léo, Caio e Gabriel Mesquita

Lateral-direito: Reginaldo

Zagueiros: Robson Bambu, Eder Ferreira e Weverton

Lateral-esquerdo: Nicolas

Volantes: Alex Nagib, Dudu, Erick e Renzo

Meias: Alexsander, Julian, João Pedro, Kennedy Júnior, Marquinho e Matheus Anjos

Pontas: Anderson Plata, Bruno Rodrigues, Juninho e Caprini

Centroavantes: Bill e Bergson

O ATHLETICO PARA 2019

CONTRATAÇÕES CONFIRMADAS

Erick (V, Operário-PR)

Tomas Andrade (M, Atlético-MG)

Marco Ruben (A, Rosario-ARG)

Robson Bambu (Z, Santos)

Dudu (V, Santos)

Léo Cittadini (V, Santos)

Rafael Guanaes (T, Votuporanguense-SP)

PODEM VIR

Marlos Moreno (A, Flamengo, Manchester City-ING)

Sebastián Méndez (V, Independiente-EQU)

Kelvin (A, Vasco)

Gabriel Poveda (A, Guarani)

SAÍRAM

Pablo (A, São Paulo)

Guilherme (M, Bahia, emprestado pelo Corinthians)

Raphael Veiga (M, Palmeiras, fim do empréstimo)

Felipe Alves (G, Fortaleza)

Diego Ferreira (LD, Fortaleza)

Marcinho (A, São Bernardo, fim do empréstimo)

Wanderson (Z, Shimizu S-Pulse-JAP)

PODEM SAIR

Léo Pereira (Z, Flamengo)

Bruno Guimarães (V, Roma-ITA, Lille-FRA e Juventus-ITA)

Renan Lodi (LE, Juventus-ITA)

Paulo André (Z, aposentadoria)

Cleberson (Z, Sport)

VOLTAM AO CLUBE

Léo (G, Atlético-GO, fim de empréstimo)

Warleson (G, Sampaio Correa, fim de empréstimo)

Nicolas (LE, Ponte Preta, fim de empréstimo)

Matheus Anjos (M, Guarani, fim de empréstimo)

João Pedro (M, Botafogo, fim de empréstimo)

Felipe Gedoz (M, Goiás, fim de empréstimo)

Douglas Coutinho (A, Fortaleza, fim de empréstimo)

Juninho (A, Figueirense, fim de empréstimo)

Caio (G, Louletano-POR, fim de empréstimo)