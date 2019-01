Aspirantes do Athletico e time principal do Coritiba 'empatam' em média de idade

Silvio Rauth Filho

Athletico Paranaense e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (dia 30), na Arena da Baixada, pela quarta rodada da Taça Barcímio Sicupira Júnior – o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Repetindo a política dos últimos cinco anos, o clube rubro-negro vai usar apenas o elenco de aspirantes na competição estadual. O Coxa pretende adotar força máxima no Paranaense, do início ao fim.

Em anos anteriores, o Athletico usou o elenco sub-23, com novatos recém-promovidos das categorias de base e jovens contratados de outros clubes. Dessa vez, o grupo de aspirantes é mais rodada. O provável time titular para quarta-feira tem média de idade de 24,1 anos. Cinco titulares têm mais de 24 anos de idade. A situação é semelhante no Coritiba, que tem escalado em 2019 uma equipe com média de 25,3 anos.

Em relação ao uso das categorias de base, também ocorre um empate. A escalação provável do Athletico tem três pratas-da-casa: o lateral-esquerdo Nicolas e os meias Matheus Anjos e João Pedro. No Coritiba, também são três formados em casa: o volante Vitor Carvalho, o meia Kady e o ponta Nathan.

IDADES DOS TITULARES

ATHLETICO

Léo 28

Reginaldo 25

Robson Bambu 21

Eder Ferreira 23

Nicolas 21

Erick 21

Marquinho 32

João Pedro 22

Matheus Anjos 20

Plata 28

Bergson 27

MÉDIA: 24,1 anos

CORITIBA

Wilson 34

Savio 22

Alex Alves 26

Alan Costa 28

Fabiano 28

Joao Vitor 30

Vitor Carvalho 21

Giovanni 24

Kady 22

Iago Dias 25

Nathan 19

Média: 25,3 anos