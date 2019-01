Blog Plantão de Polícia

Um assalto no bairro Santa Felicidade deixou um jovem de 20 anos ferido na tarde desta quinta (31). Um trio invadiu uma oficina mecânica na Rua Ângelo Mazzarotto, fez todos que estavam no local entregarem dinheiro, cartões e celulares e na saída balearam uma das pessoas que estavam no local.

