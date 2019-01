Associação de catadores recebem ventiladores para enfrentar o verão

Da Redação

As Associações de Catadores de Materiais Recicláveis de São José dos Pinhais receberam na segunda-feira ventiladores de grande porte, que irão melhorar o conforto térmico dentro dos barracões onde é realizada a triagem dos materiais recicláveis coletados no Município. No total, 80 famílias poderão trabalhar em um ambiente mais ventilado e confortável com os novos equipamentos.

Durante a entrega, o Prefeito Toninho Fenelon aproveitou o momento para apresentar aos associados o atual secretário municipal de Meio Ambiente, Ahirton Sdroiesk Junior, e agradeceu o trabalho de cada um dos associados.

“Vir aqui pessoalmente agradecer e entregar estes equipamentos, que vão melhorar a condição de trabalho dos associados desta Central de Triagem e Valorização de Resíduos Recicláveis de São José dos Pinhais, é muito gratificante”, falou o prefeito.

Os ventiladores foram adquiridos por sugestão do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento (CMMAS), que incluiu os equipamentos na lista de materiais e apresentou o projeto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma,, que aprovou a liberação do recurso financeiro do Fundo Municipal do Meio Ambiente e adquiriu os ventiladores de grande porte.