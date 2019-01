Astro da NBA, Kyrie Irving vai estrelar filme de terror sobre famoso hotel mal-assombrado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O astro da NBA Kyrie Irving, 26, parece estar mesmo disposto em investir na carreira de ator. Após interpretar um jogador de basquete de aposentado em "Tio Drew" (2018), ele agora deverá estrelar um filme de terror ainda sem nome e data de lançamento.

Segundo o site da revista Variety, o filme será sobre o famoso hotel Skirvin, fundado em 1911 em Oklahoma, nos Estados Unidos, e que é apontado como assombrado. A publicação aponta que ele costuma ser usado por equipes da liga americana de basquete, embora alguns jogadores se recusem a ficar nele.

"Tendo tido minhas próprias experiências interessantes no Skirvin Hotel, eu me conectei com essa ideia [do filme] imediatamente", disse Irving, que jogou por seis anos no Cleveland Cavaliers e está atualmente em sua segunda temporada com o Boston Celtics.

Acredita-se que as assombrações no hotel tenham começado na década de 1930, quando o dono do local teve um caso com uma camareira que levou a sua morte trágica. O filme será produzido pelo presidente da produtora americana Imagine Entertainment, Brian Grazer, e Bobby Cohen, de "Truque de Mestre" (2013).