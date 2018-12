Atacante que deixou o Paraná Clube pode voltar para o Paraguai

Redação Bem Paraná

O atacante Ortigoza, de 31 anos, pode voltar para o futebol paraguaio. O jogador atuou pelo Paraná Clube neste Brasileirão, mas acabou rescindindo contrato no fim de outubro e deste então está parado.

No Paraná, Ortizoza chegou com status de artilheiro: foi o goleador do Náutico na Série C. Assinou contrato em 31 de agosto. Mas em campo não correspondeu. Atuou em apenas cinco jogos (três como titular) e não fez nenhum gol. Segundo a diretoria, o jogador pediu para deixar o clube e foi atendido.

“A ideia é ficar no Paraguai. Há algo do Brasil também”, disse Ortigoza, em entrevista à rádio 730. No Paraguai, duas equipes tomaram a frente: Guaraní e Sol de América. “Este ano, não fiquei parado por causa de lesões. A vontade é de voltar ao futebol paraguaio”.