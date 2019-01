Ataque a tiros em banco deixa ao menos 5 mortos na Flórida, dizem autoridades

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros em uma agência bancária de Sebring, na Flórida, deixou ao menos cinco mortos e vários feridos na tarde desta quarta-feira (23), informaram autoridades locais.

Don Elwell, comissário do condado de Highlands, afirmou que o suspeito da ação, Zephen Xaber, 21, foi levado sob custódia. Não se sabe ainda se os mortos e feridos eram funcionários do banco SunTrust ou clientes que estavam no local.

Por volta de 12h30 (15h30 no horário de Brasília), um homem ligou para a polícia para dizer que havia feito disparos dentro do banco, segundo o comissário de Highlands. Quando a polícia chegou, ela isolou o perímetro e começ a negociar com o atirador.

"Após negociações mal-sucedidas para tentar fazer com que o sujeito barricado deixasse o banco, a equipe da Swat (polícia especializada) do HCSO (escritório do xerife) entrou no banco e continuou as negociações", afirmou o comissariado. Xaber acabou se entregando.

"Este é um dia terrível para Sebring, condado de Highlands, e para o estado da Flórida", afirmou o governador Ron DeSantis.

Representantes da instituição financeira disseram que não podiam dar detalhes.

"Nós estamos trabalhando junto com os oficiais e buscando cuidar de todos os afetados na nossa agência de Sebring, Flórida", disse Sue Mallino, porta-voz do SunTrust.