Atenção: semana curta tem feriado, horário de verão e Enem

Esta semana será diferente. Mas não é apenas por causa do feriado de Finados, na sexta-feira, que a deixa mais curta, mas pela importância de outros eventos no final de semana. De sábado para domingo acontece o início do horário de verão, quando os relógios são adiantados em uma hora. No domingo de tarde, tem o primeiro dia das provas do Exame Nacional de Ensino Médio.

Por conta do Dia de Finados, os cemitérios municipais do Água Verde, do Boqueirão, do Santa Cândida e São Francisco de Paula ficarão abertos das 7 às 18 horas. A expectativa, segundo o Serviço Funerário da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, é que cerca de 100 mil pessoas passem pelos cemitérios para prestar homenagens.

Além do horário especial, os cemitérios também receberão grupos religiosos para missas, orações e atos de fé. Os eventos acontecerão no período da manhã e no período da tarde, entre 9 e 17 horas. Haverão missas, prece ecumênica, livro de orações e fundo musical, distrituição de panfletos por mórmons e Adoração ao Santíssimo Sacramento com o padre Reginaldo Manzotti, da Associação Evangelizar é Preciso, entre outras atrações.

Horário de verão e Enem

O horário brasileiro de verão tem início no dia 4 de novembro, o sábado para domingo próximos. Inicialmente a mudança aconteceria em outubro, mas desde o ano passado o governo adiou o seu início por causa das eleições deste ano. O horário de verão vai até o dia 16 de fevereiro de 2019. Neste dia, à meia-noite, os relógios devem ser atrasados em uma hora. O horário de verão é implementado nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal, que adiantam em uma hora o relógio. O Ministério da Educação também pediu que o governo adiasse seu início para depois das provas do Enem, que acontecem nos dias 4 e 11 de novermbro. Mas o pedido acabou não sendo atendido.

O Inep, que aplica as provas do Enem, alerta que os participantes se preparem para a mudança. Todos, onde quer que estejam, devem converter a hora local para o horário de Brasília, já adaptado ao horário de verão. Dentro dessa configuração, os portões sempre abrem às 12 horas e fecham às 13 horas. A prova começa às 13h30.