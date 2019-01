Atendimento humanizado para cartórios de Foz do Iguaçu

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Neste sábado (19), o trainer Heverson do Valle conduzirá o treinamento Q.H.E.R.A em Foz do Iguaçu. Destinado aos atendentes de cartórios, o encontro é promovido pela Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná (Aripar). O treinamento, dinâmico e participativo, já passou por cartórios de Curitiba, Maringá e Londrina em 2018.

O conteúdo é voltado para o aprimoramento da qualidade, humanidade, excelência e respeito no atendimento. “Antes, cada atendente participava de capacitações com foco em procedimentos administrativos. Agora, pretendemos humanizar o atendimento e padronizá-lo em todo o Paraná”, diz Do Valle que na sequência conduzirá encontros nas cidades de Cascavel e Guarapuava.

“Como em todo segmento, a satisfação do cliente deve estar em primeiro lugar, então, a ideia é construir uma relação mais próxima entre os atendentes e o público”, expõe o trainer. A iniciativa é conduzida pela diretora de Gestão e Qualidade e registradora do 2º Registro de Imóveis de Curitiba, Mariana Carvalho Pozenato Martins, recentemente integrada à diretoria da Aripar.

Serviço:

Treinamento Q.H.E.R.A para atendentes de cartórios (Foz do Iguaçu)

Data: 19 de janeiro (sábado)

Local: Hotel Bourbon| Avenida das Cataratas, 2345 (Foz do Iguaçu – PR)

Horário: 8h30 às 15h30

Mais informações: inoreg@inoreg.org.br ou (41) 9 9698-7633 (Ana Cláudia). As vagas são limitadas, associados à Aripar têm a inscrição gratuita. Para os demais interessados o valor é R$ 80,00.