Atendimento impecável na PF

Ivan Santos com colaboração dos editores do Bem Paraná politica@bemparana.com.br

Diante de tantos serviços públicos que não funcionam, chama a atenção o setor de emissão de Passaportes da Polícia Federal (PF) em Curitiba, comandado pelo agente Fabrizio. Desde o serviço online, com marcação agilizada para fazer o documento, até o atendimento pessoal, realizado por ume equipe feminina atenciosa e eficiente. A Polícia Federal, aliás, irá atender a população em horários especiais em três fins de semana do mês de janeiro para a emissão e retirada de passaportes. Em caráter extraordinário o setor responsável por passaportes da Superintendência Regional da PF em Curitiba vai funcionar nos sábados 12, 19 e 26, das 9h às 16h. Os agendamentos estão disponíveis no site da Polícia Federal. Na aba serviços é possível obter mais informações e fazer a solicitação. Também dá para tirar dúvidas pelo telefone (41) 3251-7510.

Balanço

O secretário de Estado da Fazenda, Renê de Oliveira Garcia Junior, vai detalhar hoje a situação das contas do Estado. Ele também vai explicar os problemas encontrados no do novo Siaf, sistema de gestão financeira do governo, e sobre medidas que está adotando para resolvê-los. Garcia Junior deve esclarecer, afinal, se é verdadeira a informação da ex-governadora Cida Borghetti (PP), que disse deixar o cargo com R$ 400 milhões livres para a nova administração.

Dança das cadeiras

O Diário Oficial de Curitiba terça-feira trouxe a publicação dos decretos de nomeação de novos secretários municipais. Alexandre Jarschel de Oliveira, que era presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), passou para o cargo de secretário municipal de Planejamento e Administração. Jarschel também ocupará interinamente a Secretaria de Recursos Humanos. Ele substitui Heraldo Alves das Neves, que deixou a Prefeitura. O novo presidente do Imap será Alexandre Matschinske,que era diretor de Planejamento, Pesquisa e Inovação do instituto.

Cobrança

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o ministro da Justiça, Sergio Moro, sendo alvo de questionamentos em um supermercado de Brasília sobre Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) citado em relatório do Coaf que indicou movimentações atípicas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. “Por que o Queiroz não é pauta? A roubalheira do PT é pauta, mas a do PSL, do Queiroz não é pauta do governo? Ele [Moro] não pode falar sobre isso? Aí você quer me censurar por isso também?”, questiona o autor do vídeo, que tem uma bandeira do Brasil sobre os ombros.

Segurança

O ex-juiz aparece ao fundo do vídeo, em um dos caixas do supermercado. Mais próximo da gravação está Marcos Koren, segurança do ministro, com quem o autor do vídeo discute. Koren diz não conhecer Moro e tenta acalmar o manifestante. “Estou gravando porque tenho um celular, estou em um ambiente público”, rebateu o autor. “Você está sendo desagradável e mal-educado com todo mundo aqui”, disse Moro. A assessoria de Moro confirmou o episódio, mas afirmou que o ex-juiz não se lembra ao certo quando ocorreu. Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) determinou que a Polícia Federal reforce a segurança pessoal de Moro.

Combustíveis

O ex-prefeito de Paranapoema (região Noroeste), Hélio de Sousa Ramalho (PTB), seu ex-vice e mais oito pessoas tiveram os bens bloqueados pela Justiça a partir de ação do Ministério Público. O MP acusa os envolvidos de participarem de um esquema de compra e uso indevido de combustível com dinheiro público, o que configurou ato de improbidade administrativa. A liminar judicial, impôs o bloqueio de bens no valor de R$ 3.006.805,55. Na ação, a promotoria relata que a aquisição de combustível pelo município entre 2007 a 2010 foi 145% superior à realizada nos anos subsequentes, chegando à soma de R$ 1.734.063,98 (valores da época, não atualizados).