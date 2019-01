Athletico adota preço de final de Sul-Americana em jogo do Paranaense

Silvio Rauth Filho

O Athletico Paranaense divulgou nessa quarta-feira (dia 16) o início das vendas dos ingressos para a esteia no Campeonato Paranaense, na partida de sábado (dia 19) às 17 horas, contra o Cascavel CR, na Arena da Baixada.

O preço será de R$ 100 (meia a R$ 50). É o mesmo valor adotado pelo clube em 2018, inclusive na final da Copa Sul-Americana, contra o Junior Barranquilla.

No Paranaense 2019, o clube novamente usará o time de aspirantes.

Os planos de sócios custam a partir de R$ 90 mensais (R$ 45 menores e idosos).

Para sábado, há promoção de troca de apostas da Timemania por ingresso.

“A comercialização de ingressos é feita em caráter pessoal e intransferível: 1 ingresso por CPF. O cadastro da compra deve ser feito com o mesmo nome e CPF do torcedor que vai ao jogo. A biometria é obrigatória para todos os torcedores. De acordo com o projeto “Torcida Única”, não há setor específico destinado aos visitantes”, informou o clube.