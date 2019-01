Athletico busca mais reforços na Argentina e no Guarani

Silvio Rauth Filho

O Athletico Paranaense pode trazer mais um argentino para a disputa da Copa Libertadores de 2019. Além de contar com o volante Lucho González no elenco e de acertar com o centroavante Marco Ruben, o clube está perto de anunciar o meia Tomás Andrade e tenta trazer o ponta Braian Romero, do Independiente. Os quatro são argentinos.

Braian Romero, 27 anos, foi comprado por R$ 9 milhões pelo Independiente em janeiro de 2018, após se destacar pelo Argentinos Juniors. Em 2018, porém, virou reserva no novo clube. Disputou 11 partidas no campeonato nacional (apenas três como titular), marcou três gols e fez três assistências. O jogador atua nas duas pontas (esquerda ou direita) e seria uma reposição para a saída de Marcinho, que retornou ao São Bernardo-SP.

Tomás Andrade, que estava no Atlético-MG, pertence ao River Plate e pode ser anunciado em breve, por empréstimo. Marco Ruben chega do Rosario Central por empréstimo de um ano.

GUARANI

O centroavante Gabriel Poveda, 20 anos, do Guarani, pode ser outra aposta do Athletico Paranaense. A ideia inicial seria reforçar o time de aspirantes no Campeonato Paranaense, para depois, caso tenha boa performance, ser integrado ao elenco principal.

CLEBERSON

O zagueiro Cleberson, 26 anos, pode ser emprestado ao Sport. Ele tem contrato com o Athletico Paranaense até dezembro de 2020. Em 2018, ficou emprestado ao Figueirense. Disputou 32 jogos e marcou três gols no time catarinense.

O ATHLETICO PARA 2019

CONTRATAÇÕES CONFIRMADAS

Marco Ruben (A, Rosario-ARG)

Robson Bambu (Z, Santos)

Dudu (V, Santos)

Léo Cittadini (V, Santos)

Rafael Guanaes (T, Votuporanguense-SP)

PODEM VIR

Tomas Andrade (M, Atlético-MG)

Erick (V, Operário-PR)

Sebastián Méndez (V, Independiente-EQU)

Kelvin (A, Vasco)

Braian Romero (A, Independiente-ARG)

Gabriel Poveda (A, Guarani)

SAÍRAM

Pablo (A, São Paulo)

Guilherme (M, Bahia, emprestado pelo Corinthians)

Raphael Veiga (M, Palmeiras, fim do empréstimo)

Felipe Alves (G, Fortaleza)

Diego Ferreira (LD, Fortaleza)

Marcinho (A, São Bernardo, fim do empréstimo)

Wanderson (Z, Shimizu S-Pulse-JAP)

PODEM SAIR

Léo Pereira (Z, Flamengo)

Bruno Guimarães (V, Roma-ITA, Lille-FRA e Juventus-ITA)

Renan Lodi (LE, Juventus-ITA)

Paulo André (Z, aposentadoria)

Cleberson (Z, Sport)

VOLTAM AO CLUBE

Léo (G, Atlético-GO, fim de empréstimo)

Warleson (G, Sampaio Correa, fim de empréstimo)

Nicolas (LE, Ponte Preta, fim de empréstimo)

Matheus Anjos (M, Guarani, fim de empréstimo)

João Pedro (M, Botafogo, fim de empréstimo)

Felipe Gedoz (M, Goiás, fim de empréstimo)

Douglas Coutinho (A, Fortaleza, fim de empréstimo)

Juninho (A, Figueirense, fim de empréstimo)

Caio (G, Louletano-POR, fim de empréstimo)