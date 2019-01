Athletico confirma o meia argentino Tomás Andrade

O Athletico Paranaense confirmou nesta sexta-feira (25) a contratação de mais um jogador argentino para a temporada 2019. Depois do atacante Marco Ruben, o meia Tomás Andrade assinou contrato de empréstimo com o Rubro-Negro até o final desta temporada.

Tomás Andrade tem 22 anos e pertence ao River Plate, time no qual foi revelado. Em 2015, atuou pelo Bournemouth, da Inglaterra. No último ano, defendeu o Atlético Mineiro, também por empréstimo. Foram 31 partidas pelo clube de Minas Gerais.

“Quando o Rui Costa me ligou no ano passado, mostrou todo o interesse por parte do Clube. Também perguntei a outros amigos e todo mundo falou muito bem daqui. Isso me fez aceitar o convite do Athletico”, revelou, em entrevista ao Site Oficial.

No CAT Alfredo Gottardi, Tomás se juntará aos compatriotas Lucho González e Marco Ruben. “Eu falei com o Lucho antes de vir. Jogamos juntos no River Plate e somos amigos. O Marco conheci aqui e já conversamos bastante. Mas eu também falo português e não terei problemas na adaptação com os brasileiros”, garantiu.

Esta será a segunda temporada do meia no Brasil, que destacou o equilíbrio entre os times. “O que mais gostei é que todas as equipes procuram atacar e ser ofensivas. Isso é o que me chamou a atenção e é um pouco diferente da Argentina. Lá os times pequenos procuram se defender. E aqui não é assim, o que é muito bom”, disse.

No currículo, Tomás Andrade carrega um título da Conmebol Recopa e duas Copas da Argentina. Com a camisa rubro-negra, terá a oportunidade de disputar a segunda Libertadores. “Todo mundo sabe que é a competição mais difícil do nosso continente. Então, temos que encarar com muita responsabilidade. Temos um rival como o Boca, além de times tradicionais da Colômbia e da Bolívia. Então, será uma fase de grupos muito difícil”, comentou.

O primeiro compromisso da equipe em 2019, que poderá contar com a presença do novo reforço athleticano, será no dia 5 de março [terça-feira]. O Furacão encara o Tolima, às 21h30, na Colômbia, na estreia da Conmebol Libertadores.