Athletico conhece a data da decisão da Copa Suruga

Redação Bem Paraná, com site oficial do Athletico Paranaense

O Athletico Paranaense recebeu nessa segunda-feira (dia 28) comunicado oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol sobre a Copa Suruga Bank.

Campeão da Copa Sul-Americana 2018, o Furacão enfrentará o Shonan Bellmare, campeão da Copa J-League, do Japão, no dia 7 de agosto (uma quarta-feira). O horário ainda não foi confirmado.

O torneio, em jogo único, será disputado no Shonan BMW Stadium Hiratsuka. O estádio tem capacidade para 15.732 espectadores e fica em Hiratsuka, no Japão. A cidade está localizada a cerca de 70 km de Tóquio, capital japonesa.

O ADVERSÁRIO

Fundado em 1968, o Shonan nunca venceu a J-League, a primeira divisão do país. Os principais títulos foram a Copa do Imperador (em 1977, 1979 e 1994), a segunda divisão (em 2014 e em 2017) e a Copa da Liga Japonesa (em 2018). Em 2018, ficou em 13º lugar da primeira divisão.

Entre os jogadores do elenco para 2019, os estrangeiros são os brasileiros Freire (zagueiro, 29 anos, jogou no Paraná Clube em 2009), Rafael Dumas (zagueiro, 23 anos, ex-Flamengo) e Leleu (meia, 25 anos, ex-Atlético-MG). O técnico é o coreano Cho Kwi-Jea, que está no comando do clube desde 2012.

HISTÓRIA

A Copa Suruga Bank foi criada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) em parceria com a Associação de Futebol do Japão (JFA). O torneio é patrocinado pelo Banco Suruga, que entrega US$ 200 mil ao campeão e US$ 60 mil.

A disputa ocorre em um jogo, entre o campeão da Copa Sul-Americana e contra o campeão da Copa da Liga Japonesa. A partida é realizada sempre no Japão, no estádio do clube asiático.

A primeira edição foi realizada no dia 30 de julho de 2008, entre Gamba Osaka e Arsenal de Sarandí (Argentina).

TODAS OS PLACARES DA COPA SURUGA

Ano Campeão Placar Vice-campeão 2008 Arsenal de Sarandí 1x0 Gamba Osaka 2009 Internacional 2x1 Oita Trinita 2010 FC Tokyo 2x2 (4x3)* LDU (Equador) 2011 Júbilo Iwata 2x2 (4x2)* Independiente (Argentina) 2012 Kashima Antlers 2x2 (7x6)* Universidad de Chile 2013 Kashima Antlers 3x2 São Paulo 2014 Kashiwa Reysol 2x1 Lanús (Argentina) 2015 River Plate (Argentina) 3x0 Gamba Osaka 2016 Santa Fe (Colômbia) 1x0 Kashima Antlers 2017 Urawa Red Diamonds 1x0 Chapecoense 2018 Independiente (Argentina) 1x0 Cerezo Osaka

*Decisão por pênaltis